Sypię to wokół mrowiska w ogrodzie i mam spokój na długie lata. Mrówki pęcznieją i umierają! Skuteczny sposób, by pozbyć się mrówek z ogrodu

Jak się pozbyć mrówek z ogrodu? Mrówki to pożyteczne owady, które pełnią bardzo ważną rolę w ekosystemie. Gorzej, gdy pojawiają się i budują mrowiska w ogrodzie. Sieć korytarzy budowana przez mrówki wpływa na kondycję korzeni kwiatów i krzewów. Aby skutecznie pozbyć się mrówek z ogrodu nie musisz sięgać po kupne preparaty. Wystarczy to, co masz w kuchni, a mrówki wyniosą się raz na zawsze.