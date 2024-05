Zawsze w czerwcu stostuję ten wzmaczniacz do pomidorów, którego nauczył mnie dziadek. Oprysk na pomidory. Owoce dojrzewają niczym w słońcach Hiszpanii. Domowy oprysk na pomidory

W czerwcu wrzucam to do kopca, a kret wynosi się z mojego ogrodu. Mam spokój z kopcami i zrytą ziemią. Humanitarny sposób na kreta w ogrodzie

Mieszam 1 l tego płynu z 5 wody. Ekologiczny oprysk na pomidory

Mój dziadek na działce co roku hodował pomidory. Jego warzywa zawsze był duże i soczyste. Co roku stosował jeden oprysk na pomidory, który pobudzał krzaczki do wzrostu i chronił je przed szkodnikami oraz chorobami. Jego sekretnym składnikiem było mleko. Jest ono dosyć często wykorzystywane w naturalnym ogrodnictwie. Do opryskiwania pomidorów najlepiej sprawdzi się krowie, pełnotłuste mleko. Zaczyna ono szybko fermentować i tworzyć barierę ochronną na pomidorach. Aby przygotować oprysk na pomidory należy dokładnie wymieszać 1 l mleka z 5 l wody. Aby jeszcze wzmocnić działanie oprysku możesz dodać tak starte na tarce wiórki mydła potasowego. Tak przygotowanym roztworem należy dokładnie pokryć wszystkie części rośliny - od pędów po liście z obu stron. Zabieg warto powtarzać raz na każde 10 dni.

Co daje oprysk pomidorów mlekiem?

Opryski z mleka znane są w ogrodnictwie od wielu lat. Mleko przede wszystkim chroni pomidory przed chorobami wirusowymi oraz grzybowymi. Co ważne, opryski z mleka przeciwdziałają częstej chorobie pomidorów, czyli zarazie ziemniaczanej. Białko zawarte w mleku pod wpływem słońca działa antyseptycznie i niszczy wszelkiego rodzaju grzyby oraz bakterie. Dodatkowo mleko zasila pomidory w wapń, który przyczynia się do lepszego wzrostu roślin i je wzmacnia. Opryski z mleka sprawią, że liście pomidorów będą intensywnie zielone i nawodnione. To nie wszystko, mleko chroni także pomidory przed szkodnikami, w tym przed mszycami. To najskuteczniejszy, domowy środek na mszyce.

Quiz: Kwiatki bratki i? Oto arcytrudny test. Znasz polskie piosenki o kwiatach albo z kwitami w tle? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prostego tekstu, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak. Radiowe Nutki w piosence „Kwiatki bratki” wspominają jeszcze o innych kwiatach „dla Malwinki, dla Dorotki”. Jakich? Trzykrtoki Stokrotki Paprotki Dalej