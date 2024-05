Kruszę w drobny mak i w czerwcowe poranki podlewam tym tuje. Przestają brązowieć i rosną jak na wyścigach. Domowy nawóz, który odżywi Twoje tuje

Kruszę i zalewam wodą! Genialna czerwcowa odżywka, która pobudzi tuje

Piękny i gęsty żywopłot to marzenie wielu posiadaczy ogródków. Niestety, często marzenia rozmijają się z rzeczywistością, a posadzone tuje marnieją i brązowieją. Zamiast efektowej, zielonej ściany mamy obraz nędzy i rozpaczy. W takiej sytuacji zanim sięgniesz po kupne preparaty i opryski warto przetestować to, co masz w domu. W kuchni znajdziesz wiele produktów, które świetnie sprawdzą się do nawożenia roślin. Tuje można odżywiać nawozem na bazie skórek po bananach. Są one bogate między innymi w potas, który pobudza rośliny do wzrostu. Świetnym rozwiązaniem na odżywienie tui jest również odżywka z drożdży. W ten sposób szybko dostarczysz tujom wszystkie potrzebne minerały. Drożdże piekarskie to niedoceniony pomocnik w ogrodzie Aby przygotować taki nawóz potrzebujesz 100 g drożdży i 10 l ciepłej wody. Drożdże dokładnie pokrusz i rozpuść w ciepłej wodzie. Mieszanka jest od razu do użycia. Podlewaj nią tuje raz na tydzień przez cały sezon. Drożdże świetnie uzupełniają braki mineralne w glebie, poprawiają przyswajalność wody z ziemi oraz pobudzają rośliny do wzrostu i kwitnienia.

Dlaczego tuje żółkną i brązowieją?

Jednym z najczęstszych powodów jest składników odpowiedzialnych za produkcję chlorofilu. W takim przypadku niezbędne jest nawożenie tui i dostarczenie jej tego, czego potrzebuje. Jeżeli tuje żółkną na starych pędach to prawdopodobnie brakuje im magnezu W przypadku gdy żółknięcie zaczyna się od młodych pędów to przyczyną może być zbyt niski poziom żelaza. Jednoczesne zahamowanie wzrostu i zmiany kolorystyczne mogą wynikać z braku azotu.

