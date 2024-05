Ogrodnik powiedział mi, żebym zawsze robiła to z dynią w czerwcu. Dzięki temu warzywa są o wiele większe i smaczniejsze. Dlaczego powinno się przycinać dynie?

Zawsze w czerwcu przycinam dynię. Dzięki temu jesienią mam smaczne i duże warzywa

Dynia to proste w uprawie warzywo, które świetnie smakuje. Dla wielu osób jest to pierwsze warzywo, które decydują się sadzić we własnym ogrodzie. Nic w tym dziwnego, bowiem dynia jest stosunkowo łatwa w uprawie. Początkujący ogrodnicy nie zdają sobie jednak sprawy, że jest jeden zabieg, który warto wykonać wiosną i wczesnym late, by cieszyć się z jeszcze bardziej okazałych zbiorów. Dynia lubi się rozrastać. Potrafi zagarnąć dla siebie nawet kilka metrów kwadratowych ziemi, a jej pędy rozciągają się nawet na 4 metry. Choć wygląda to efektownie, to nie sprzyja kwitnieniu oraz owocowaniu. Znajomy ogrodnik powiedział mi, że dynie należy przycinać. Najlepiej jest to zrobić na przełomie czerwca oraz lipca.

Jak przycinać pędy dyni?

Przycinanie dyni jest bardzo proste. Wystarczy, że sekatorem utniesz pędy na wysokości dwóch liści za ostatnim owocem. Zabieg ten sprawi, że owoce dyni będą miały lepszy dostęp do światła i do wody. Dynie urosną większe i smaczniejsze. Podczas przycinania pędów dyni możesz pod owoce podłożyć kawałek juty albo lub słomę. Dzięki temu owoce nie zaczną gnić od podłoża i zmniejszy się również ryzyka wystąpienia chorób grzybowych.

