Najważniejszy termin w pielęgnacji hortensji po nowym roku! Jeżeli chcesz, by hortensja zakwitła na wiosnę lepiej tego nie przegap

Hortensje to piękne krzewy, które wymagają odpowiedniej pielęgnacji, zwłaszcza po zimie.

Zimowe okrycia z agrowłókniny chronią rośliny przed mrozem, a ich zdjęcie zależy od ustabilizowania się dodatnich temperatur.

Kluczowym elementem wiosennej pielęgnacji jest przycinanie oraz pierwsze nawożenie, które zapewni obfite kwitnienie.

Chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo zadbać o hortensje po zimie, by cieszyły oko przez cały sezon?

Pielęgnacja hortensji po zimie. O czym należy pamiętać?

Wiele osób jest zdania, że hortensja to najpiękniejszy krzew, jaki rośnie w ogrodzie. Jej kolorowe, kuliste kwiaty przepięknie zdobią i kojarzą się z prawdziwym tajemniczym ogrodem. Hortensje to krzewy, które w dużej większości należy okrywać na zimę. Najlepiej wykorzystać do tego agrowłókninę, która chroni krzew przed wiatrem i mrozami, ale jednocześnie przepuszcza wodę oraz światło słoneczne. Hortensja ogrodowa wymaga okrywania na zimę ponieważ jest mało odporna na niskie temperatury. Nieco inaczej jest w przypadku hortensji bukietowej. Ta odmiana nieco lepiej znosi niskie temperatury. Ogrodnicy wskazują jednak, że nawet hortensję bukietową należy odpowiednio przygotować przed nastaniem dużych mrozów. Wiele osób zadaje sobie pytanie, kiedy zdjąć agrowłókninę. Nie ma jasno określonej daty. Zimowe osłony najczęściej zdejmuje się na przełomie marca oraz kwietnia. Podstawowym czynnikiem decydującym o zdjęciu zimowych osłon jest oczywiście pogoda. Jeżeli dodatnia temperatura utrzymuje się przez kilka dni, a nocami nie są odnotowywane przymrozki to wtedy należy zdjąć agrowłókninę z hortensji. Warto pamiętać, że gdy temperatura nagle spadnie to zimowe osłony należy założyć ponownie.

Co zrobić z hortensją na wiosnę? Ważne zabiegi pielęgnacyjne

Ważnym elementem wiosennej pielęgnacji hortensji jest jej przycinanie. Należy to zrobić tuż po ostatnich przymrozkach, ale przed rozpoczęciem się okresu wegetacji. Usuwa się wtedy stare i wyschnięte pędy. Również w tym czasie należy rozpocząć pierwsze nawożenie hortensji. Dzięki niemu krzew szybciej zakwitnie i będzie silniejszy przez cały sezon. Ogrodnicy rekomendują, aby w tym czasie stosować nawozy o spowolnionym działaniu. O tej porze roku można sięgnąć po odżywki zawierające duże ilości azotu, który poprawia kwitnienie.