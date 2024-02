Kiedy przycinamy hortensje? Rady ogrodnika dotyczące terminu i sposobu cięcia hortensji

Jeżeli zobaczysz ten kwiat w sklepie to ani chwili się nie zastanawiaj. Postaw na parapecie w sypialni a jeszcze tej samej nocy przyciągniesz szczęście oraz dobrobyt

To, jak przycinać hortensje zależy od odmiany kwiatów. Jednak odpowiedź na pytanie – kiedy przycinać hortensje, zależy od pogody. Trzeba uważać, by nie przeprowadzić tego zabiegu za wcześnie, bo przymrozek może sprawić, że rośliny nie zakwitną.

Jak przycinać hortensje? Sposób zależy od odmiany kwiatów

Przycinanie hortensji jest uzależnione od odmiany krzewu. Jednak w każdym przypadku ważne jest, by usunąć jedynie suche kwiatostany i pędy. W przypadku hortensji bukietowej usuwamy przekwitłe kwiatostany. Pędy tniemy na 2/3 długości. Podobnie przycinamy hortensję krzewiastą – tniemy wszystkie pędy na wysokości 25 cm od ziemi. Hortensja kosmata i pnąca nie wymagają przycinania. Wiosną wystarczy usunąć suche lub uszkodzone gałązki.

Kiedy przycinać hortensje? Zabieg cięcia w odpowiednim czasie, to gwarancja pięknych kwiatów latem

Choć wydawałoby się logicznym, przyciąć suche kwiatostany i liście hortensji na zimę, to nie jest to dobry pomysł. Podczas jesiennych porządków w ogrodzie lub na balkonie lepiej zabezpieczyć kwiaty przed mrozem niż je obcinać. Jeśli wytniemy pędy oraz kwiatostany jesienią, istnieje duże ryzyko, że rośliny nie zakwitną w następnym roku. Podobnie stanie się, gdy pędy przemarzną. Według ekspertów najlepszym czasem na obcinanie hortensji ogrodowych jest czas od marca do kwietnia. Po przymrozkach, gdy roślina zacznie wypuszczać liście. W przypadku hortensji bukietowej przekwitłe kwiatostany usuwamy w marcu, jednak dopiero po przymrozkach, ale jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji. Hortensję krzewiastą tniemy w marcu, po przymrozkach, jeszcze przed wypuszczeniem liści.

