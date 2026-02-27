Masz problemy z zasypianiem? Ten prosty napar z trzech składników zdziała cuda

Dlaczego nie możesz zasnąć?

Kłopoty z nocnym wypoczynkiem rzadko wynikają z poważnych chorób, a znacznie częściej są efektem przebodźcowania i przewlekłego stresu. Korzystanie ze smartfona tuż przed snem oraz ekspozycja na sztuczne światło skutecznie blokują naturalne mechanizmy wyciszania się organizmu. W takiej sytuacji kluczowe staje się wprowadzenie wieczornego rytuału, który da ciału sygnał do regeneracji. Ciepły napój działa nie tylko dzięki właściwościom ziół, ale także poprzez sam uspokajający proces jego powolnego picia. Odpowiednio dobrane składniki pomagają rozluźnić napięte mięśnie i ukoić zszargane nerwy.

Ogromną zaletą domowych naparów jest fakt, że w przeciwieństwie do silnych leków nasennych, nie powodują one uzależnienia ani nie obciążają organizmu. Działają subtelnie, dlatego najlepsze rezultaty przynosi ich regularne stosowanie w połączeniu z zasadami higieny snu. Rezygnacja z niebieskiego światła ekranów i przewietrzenie sypialni to podstawa. Taki kompleksowy, wieczorny rytuał uczy mózg szybszego przechodzenia w stan spoczynku. Już po kilku dniach kuracji można zauważyć wyraźną różnicę w jakości snu, który staje się głębszy i spokojniejszy.

Zobacz też: Ten sen pojawia się często nawet w udanych związkach. Bywa ostrzeżeniem dla śniącego. Znaczenie snu o zdradzie

Przepis na napar z melisy i rumianku

Sekret skuteczności tej mikstury tkwi w połączeniu trzech prostych składników: melisy, rumianku oraz miodu. Pierwsze z ziół jest znane ze swoich właściwości kojących układ nerwowy, natomiast rumianek doskonale radzi sobie z napięciem fizycznym. Miód nie tylko poprawia walory smakowe, ale w niewielkiej ilości pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, co zapobiega nagłym wybudzeniom. Aby przygotować napar, zalej po jednej łyżeczce suszu szklanką gorącej wody o temperaturze około 90 stopni Celsjusza. Całość należy parzyć pod przykryciem przez 10 minut, a po odcedzeniu wzbogacić połową łyżeczki naturalnego miodu. Pij powoli, około 30 minut przed położeniem się do łóżka, rezygnując w tym czasie z oglądania telewizji.

Zobacz galerię: Pelargonie to już przeżytek. Teraz te kwiatki królują na balkonach