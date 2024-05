i Autor: Shutterstock

Zielony dywan w Twoim ogrodzie

Zawsze w czerwcu podlewam trawnik mieszanką tego i wody. Trawa zieleni się na moich oczach. Bujna murawa budzi zazdrość u sąsiadów. Ekologiczny nawóz do trawnika

kaja 5:03

Bujna i zielona trawa to marzenie wielu osób posiadających przydomowe ogródki oraz działki. Niestety, zielony dywan z trawy często jest trudny do uzyskania. Mało osób wie, że trawę należy nawozić i regularnie o nią dbać. Koszenie, irygacja oraz wyrywanie chwastów to tylko część z zabiegów pielęgnacyjnych, jakie potrzebne są, aby mieć bujny trawnik. Raz na jakiś czas warto trawę odżywić domowym nawozem. Działa o jak steryd pobudzając wzrost, a jest przy tym prosty do zrobienia. Wystarczy, że wymieszasz to z cukrem.