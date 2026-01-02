Kiedy wypada tłusty czwartek 2026? "Prawilny" przepis na faworki. Polki dodają to do ciasta i przez to faworki nie wychodzą idealnie kruche

Kiedy tłusty czwartek 2026? Łasuchy zacierają ręce i zastanawiają się, kiedy w tym roku wypada największe święto słodkości. Karnawał tradycyjnie rozpocznie się we wotrek, 6 stycznia w święto Trzech Króli. To czas kiedy w wielu miejscach Polki pałaszuje się faworki. Aż do tłustego czwartku mogą one gościć na stołach. Sekretem idealnych faworków jest kruche ciasto, które niemalże rozpada się podczas jedzenia. Faworki nie wyjdą jeżeli do ciasta dodasz ten jeden składnik. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak duże ma on znaczenie. Tego nie dodawaj do ciasta na faworki.

  • Tłusty Czwartek, tradycyjnie oznaczający koniec karnawału, jest dniem obfitości i pączków.
  • W 2026 roku święto łasuchów wypadnie stosunkowo wcześnie, bo już 12 lutego.
  • Oprócz pączków, tego dnia królują faworki, których idealna kruchość zależy od pewnego sekretnego składnika.
  • Chcesz poznać ten sekret i uniknąć błędu, który rujnuje smak faworków?

Tłusty czwartek 2026. Kiedy wypada w tym roku?

Tłusty czwartek to ostatni czwartek karnawału przed postem. Zaczyna ostatni tydzień karnawału i jest świętem łakomczuchów. Tego dnia w Polsce pałaszuje się faworki oraz pączki. Według tradycji tłusty czwartek wywodzi się z czasów pogańskich. Dawniej w ten sposób ucztowano na cześć odejścia zimy i przywitania wiosny. Spożywano głownie tłuste i bogate potrawy. Zwyczaj jedzenia słodkich pączków na tłusty czwartek pojawił się w Polsce w XVI wieku. w 2026 roku tłusty czwartek wypadnie stosunkowo wcześnie bo już 12 lutego.

Faworki na Tłusty Czwartek i karnawał

Faworki inaczej nazywane chrustem to typowo polski przysmak. Dawniej w okresie karnawału faworki smażyło się niemalże w każdym polskim domu. Legenda wskazuje, że faworki powstały przypadkiem. Pewien młody cukiernik przez nieuwagę upuścił do rozgrzanego oleju pasek ciasta pączkowego. Na skutek wysokiej temperatury ciasto przybrało kształt warkocza, a cukiernik posypał je cukrem pudrem. Przez wiele lat przepis na faworki był podobny do ciasta na pączki, jednak z czasem został zmodyfikowany, by chrust był lżejszy i bardziej kruchy. W tradycyjnym przepisie na faworki znajdziemy mąkę, żółtka jajek, łyżkę spirytusu (aby ciasto nie chłonęło tłuszczu podczas smażenia), śmietanę oraz cukier. Mistrzowie wypieków wskazują, że faworki powinno się smażyć na smalcu. Dzięki temu ich smak jest najlepszy. Jest jednak pewien błąd, który popełnia wiele gospodyń. Przez niego faworki tracą swoją lekkość i chrupkość. 

Zakazany składnik do ciasta na faworki. Zrujnuje ich smak

Sekretem idealnego ciasta na faworki jest mąka, a dokładniej jeden, konkretny typ. Od tego, jakiej mąki użyjemy zależy, czy ciasto będzie kruche i miękkie. Różnego typu mąki inaczej wchłaniają pozostałe składniki i się z nimi łączą. Im wyższy typ mąki, tym będzie ona bardziej zbita i gęsta. Sekretem idealnych faworków jest właśnie odpowiednio dobrana mąka. W przypadku chrustu jest to mąka typu 450, czyli klasyczna pszenna tortowa. Sprawi ona, że ciasto na faworki będzie łatwe do zagniatania, a po usmażeniu chrust będzie kruchy i lekki. 

