Nie tylko pączki i faworki. Semla będzie idealna na tłusty czwartek. Przepis na aromatyczną bułeczkę z migdałowo-śmietanowym kremem

Pączki, faworki i róże karnawałowe to nasze tradycyjne przysmaki na koniec karnawału. Objadamy się nimi w tłusty czwartek, który w 2024 roku wypada 8 lutego. Natomiast w Szwecji, tuż przed Środą Popielcową obchodzi się tłusty wtorek. Wtedy na stołach pojawiają się semle.

Nie tylko pączki i faworki. Semla będzie idealna na tłusty czwartek

Tuż przed końcem karnawału kulinarni blogerzy w Polsce wyruszają na testy najsmaczniejszych pączków, tak w Szwecji testowane są semle. Choć w podstawowej wersji semla to kardamonowa bułeczka (ptyś) z marcepanowo-śmietanową masą, to dziś powstaje wiele smakowych wariacji na nadzienia. I tak jak u nas pączki nadziewane są nie tylko konfiturą różaną czy powidłami śliwkowymi, tak i szwedzkie semle smakują kremami z pistacji, cytryny czy czekolady. Przepis na podstawową wersję udostępniła Ambasada Szwecji. Tak semle przygotowuje szef kuchni w rezydencji Ambasadora Królestwa Szwecji — Michał Godyń.

Semle. Przepis na karnawałowy przysmak

Składniki (na 26 bułeczek):

150 g masła

500 ml mleka

50 g drożdży

150 ml cukru

2 łyżeczki kardamonu (utłuczonego w moździerzu lub grubo zmielonego)

0,5 łyżeczki soli

ok. 900 g mąki pszennej

Nadzienie:

400 g masy marcepanowej (przepis na własną masę marcepanową w dalszej części przepisu)

150 ml mleka

600 ml śmietanki do ubijania

cukier puder do dekoracji

Przygotowanie:

Rozpuść masło. Dodaj mleko i podgrzej mieszankę do temperatury 37ºC. W misce rozkrusz drożdże, dodaj niewielką ilość mieszaniny mleka i masła. Mieszaj, aż drożdże zupełnie się rozpuszczą. Wtedy wlej resztę mieszaniny. Do miski dodaj cukier, kardamon, sól i prawie całą mąkę. Wyrabiaj ciasto przez ok. 5 minut, jeśli używasz miksera lub ok. 10 minut ręcznie. Przykryj miskę czystą ściereczką i pozostaw ciasto do wyrośnięcia na ok. 40 minut. Przełóż ciasto na posypany mąką blat i podziel na 26 części. Z ciasta uformuj kulki i przełóż je na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Każdą kulkę lekko dociśnij, by na dole była płaska, a na górze zachowała okrągły kształt. Przykryj blachę ściereczką i zostaw bułeczki do wyrośnięcia na ok. 30 minut. Piekarnik nastaw na 225 stopni C.Piecz bułeczki przez ok. 10 minut, tak by nabrały złotego koloru. Ostudź na kratce.Nadzienie: z każdej bułeczki zetnij wierzch. Masę marcepanową zetrzyj na grubych oczkach. Łyżeczką wydrąż bułeczki, a miąższ zmieszaj ze startą masą marcepanową. Dodaj mleko i wymieszaj na gęstą masę.Wypełnij masą wszystkie bułeczki. Ubij śmietanę – ważne, by nie była zbyt sztywna. Nałóż ubitą śmietanę na bułeczki wypełnione nadzieniem. Przykryj odkrojonymi wierzchami i posyp cukrem pudrem.

Przepis. Jak przygotować masę marcepanową

Składniki:

100 g migdałów

100 g cukru pudru

jedno białko jaja kurzego

Przygotowanie:

Obierz migdały ze skórki (zalej wrzątkiem, odczekaj ok. 10 minut, a następnie obierz). Zmiel obrane migdały np. w mikserze.

Zmieszaj zmielone migdały z cukrem pudrem i dodaj białko. Wyrabiaj masę, aż będzie mieć jednolitą konsystencję. Uformuj z niej wałek. Przechowuj w lodówce, bez dostępu powietrza przez maksymalnie 4 tygodnie.