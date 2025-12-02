Tutaj świąteczny klimat przypomina baśniową scenerię. Oto cztery propozycje na niezapomniany świąteczny wypad tuż za polską granicą

Litwa, choć bliska Polsce, zaskakuje zimą bajkową atmosferą, oferując niezapomniane wrażenia.

Odkryj świąteczne Wilno z jego spektakularną choinką, baśniowe Troki, modernistyczne Kowno i relaksujące Druskienniki.

Sprawdź, jak zaplanować zimowy wypad na Litwę, by doświadczyć magii świąt i zimowych atrakcji.

Boże Narodzenie w Wilnie

Stolica Litwy, w której żyje największa polska społeczność na Litwie, co roku prezentuje jedną z najbardziej spektakularnych choinek w Europie. W sezonie świątecznym, na Placu Katedralnym wyrasta instalacja, która zaskakuje formą i rozmachem: była już błyszcząca szmaragdowa puszcza, gigantyczne pudełko prezentowe, a nawet wielka świetlna śnieżynka. W 2025 r. Wilno otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Świąt, co jeszcze bardziej podniosło poprzeczkę.Wokół choinki rozstawia się przytulny jarmark – pachnie cynamonem, prażonymi orzechami i grzanym winem. Drewniane domki kuszą rękodziełem, wełnianymi wyrobami, pierniczkami i lokalnymi przysmakami. A najmłodsi (i nie tylko) z radością wskakują do kultowej świątecznej kolejki, sunącej między uliczkami starówki.Wilno co roku buduje też plenerowe lodowisko – ale zawsze w innym miejscu. Raz lśni na Placu Ratuszowym, innym razem w dziedzińcu Pałacu Wielkich Książąt, a bywa nawet, że otwiera się w przestrzeniach dawnego więzienia Lukiškės, dziś kreatywnej enklawy pełnej sztuki i muzyki.

Troki – zamarznięta bajka nad jeziorem

Zaledwie pół godziny od Wilna leżą Troki – miasteczko jak z baśniowej ilustracji. Jego słynny XIV-wieczny zamek pośrodku jeziora Galvė wygląda zimą absolutnie zjawiskowo. Gdy mróz jest wystarczająco mocny, można nawet poślizgać się na zamarzniętej tafli. Otulone śniegiem drewniane mostki i widok na ceglaną twierdzę sprawiają, że to jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na zimowej mapie Litwy.

Po spacerach warto zajrzeć do którejś z lokalnych restauracji, by ogrzać się i spróbować kibinów – regionalnych pierożków Karaimów nadziewanych baraniną lub warzywami. W Kybynlar można nawet wziąć udział w warsztatach ich lepienia! Miasto oferuje też coś dla bardziej wymagających smakoszy. Apvalaus Stalo Klubas, lokal wyróżniony przez Michelin, z lokalnych składników – od dziczyzny po leśne grzyby – tworzy nowoczesną litewską kuchnię.

Kowno – stolica art déco

Drugie co do wielkości miasto Litwy słynie ze swojej modernistycznej duszy. Co roku Kowno i Wilno toczą „świąteczną rywalizację” o najpiękniejszą choinkę, dzięki czemu w obu miastach zima jest wyjątkowo magiczna.Kowno to raj dla miłośników kultury i architektury. Muzeum Szkoły Amsterdamskiej wprowadza w świat kreatywnego modernizmu okresu międzywojennego, kiedy to miasto pełniło funkcję tymczasowej stolicy. Dzięki zachowanej modernistycznej zabudowie tutejsza starówka i architektura tego okresu zostały wpisane na listę UNESCO jako modelowy przykład urbanistyki pierwszej połowy XX wieku.

Warto też zajrzeć do Muzeum Art Déco – mieszkania, w którym czas zatrzymał się w latach 30. Oryginalne meble, stroje i drobiazgi pozwalają niemal dosłownie przenieść się w czasie i wejść w codzienność przedwojennej miejskiej elity.Rodziny pokochają Muzeum Zoologiczne im. Tadasa Ivanauskasa – jedno z najstarszych w Europie. Od kolorowych motyli po potężne ssaki Afryki, jego zbiory rozbudzają ciekawość dzieci i dorosłych.Po zwiedzaniu trzeba koniecznie zajrzeć do Spurginė, kultowej, retro cukiernio-kawiarni, która wygląda tak, jakby czas się tu zatrzymał. A na koniec dnia, spacer w okolicach imponującego klasztoru w Pożajściu, tuż nad Kauno Marios. Barokowy zespół z XVII wieku dziś pełni również funkcję centrum kulturalnego.

Druskienniki – dusza litewskiej kultury SPA

Na południu kraju czekają Druskienniki – najbardziej znany litewski kurort. To tu działa Snow Arena, jedyny kryty stok narciarski w krajach bałtyckich, czynny przez cały rok. Zimą jednak to otaczające miasto lasy, ośnieżone ścieżki i zapach żywicy tworzą szczególny klimat.

Druskienniki były uzdrowiskiem już w XIX wieku – a nazwa miasta pochodzi od słowa druska, czyli „sól”. To właśnie bogate w minerały źródła przyciągały tu kuracjuszy z całej Europy. Tutejsze tradycje lecznicze przetrwały do dziś.W nowoczesnych spa można skorzystać z kąpieli mineralnych i borowinowych, masaży z użyciem bursztynu czy miodu, a także klasycznych rytuałów saunowych, idealnych po zimowym spacerze.Senne uliczki, stylowe drewniane wille i szum Niemna sprawiają, że Druskienniki to perfekcyjne zwieńczenie zimowej podróży po Litwie.