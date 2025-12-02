Tutaj świąteczny klimat przypomina baśniową scenerię. Oto cztery propozycje na niezapomniany świąteczny wypad tuż za polską granicą

Agnieszka Morawska
2025-12-02 15:41

Dokąd wyruszyć w poszukiwaniu świątecznego klimatu? Jeśli szukasz baśniowej atmosfery i mniej oczywistych kierunków sprawdź Litwę. Zima u naszych północnych sąsiadów potrafi zaskoczyć baśniową atmosferą. Zaledwie godzina lotu dzieli nas od miksu świątecznego Wilna, bajkowych Troków, art-deco Kowna i relaksujących Druskiennik.

  • Litwa, choć bliska Polsce, zaskakuje zimą bajkową atmosferą, oferując niezapomniane wrażenia.
  • Odkryj świąteczne Wilno z jego spektakularną choinką, baśniowe Troki, modernistyczne Kowno i relaksujące Druskienniki.
  • Sprawdź, jak zaplanować zimowy wypad na Litwę, by doświadczyć magii świąt i zimowych atrakcji.

Boże Narodzenie w Wilnie

Stolica Litwy, w której żyje największa polska społeczność na Litwie, co roku prezentuje jedną z najbardziej spektakularnych choinek w Europie. W sezonie świątecznym, na Placu Katedralnym wyrasta instalacja, która zaskakuje formą i rozmachem: była już błyszcząca szmaragdowa puszcza, gigantyczne pudełko prezentowe, a nawet wielka świetlna śnieżynka. W 2025 r. Wilno otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Świąt, co jeszcze bardziej podniosło poprzeczkę.Wokół choinki rozstawia się przytulny jarmark – pachnie cynamonem, prażonymi orzechami i grzanym winem. Drewniane domki kuszą rękodziełem, wełnianymi wyrobami, pierniczkami i lokalnymi przysmakami. A najmłodsi (i nie tylko) z radością wskakują do kultowej świątecznej kolejki, sunącej między uliczkami starówki.Wilno co roku buduje też plenerowe lodowisko – ale zawsze w innym miejscu. Raz lśni na Placu Ratuszowym, innym razem w dziedzińcu Pałacu Wielkich Książąt, a bywa nawet, że otwiera się w przestrzeniach dawnego więzienia Lukiškės, dziś kreatywnej enklawy pełnej sztuki i muzyki.

Troki – zamarznięta bajka nad jeziorem

Zaledwie pół godziny od Wilna leżą Troki – miasteczko jak z baśniowej ilustracji. Jego słynny XIV-wieczny zamek pośrodku jeziora Galvė wygląda zimą absolutnie zjawiskowo. Gdy mróz jest wystarczająco mocny, można nawet poślizgać się na zamarzniętej tafli. Otulone śniegiem drewniane mostki i widok na ceglaną twierdzę sprawiają, że to jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na zimowej mapie Litwy.

Po spacerach warto zajrzeć do którejś z lokalnych restauracji, by ogrzać się i spróbować kibinów – regionalnych pierożków Karaimów nadziewanych baraniną lub warzywami. W Kybynlar można nawet wziąć udział w warsztatach ich lepienia! Miasto oferuje też coś dla bardziej wymagających smakoszy. Apvalaus Stalo Klubas, lokal wyróżniony przez Michelin, z lokalnych składników – od dziczyzny po leśne grzyby – tworzy nowoczesną litewską kuchnię.

Kowno – stolica art déco

Drugie co do wielkości miasto Litwy słynie ze swojej modernistycznej duszy. Co roku Kowno i Wilno toczą „świąteczną rywalizację” o najpiękniejszą choinkę, dzięki czemu w obu miastach zima jest wyjątkowo magiczna.Kowno to raj dla miłośników kultury i architektury. Muzeum Szkoły Amsterdamskiej wprowadza w świat kreatywnego modernizmu okresu międzywojennego, kiedy to miasto pełniło funkcję tymczasowej stolicy. Dzięki zachowanej modernistycznej zabudowie tutejsza starówka i architektura tego okresu zostały wpisane na listę UNESCO jako modelowy przykład urbanistyki pierwszej połowy XX wieku.

Warto też zajrzeć do Muzeum Art Déco – mieszkania, w którym czas zatrzymał się w latach 30. Oryginalne meble, stroje i drobiazgi pozwalają niemal dosłownie przenieść się w czasie i wejść w codzienność przedwojennej miejskiej elity.Rodziny pokochają Muzeum Zoologiczne im. Tadasa Ivanauskasa – jedno z najstarszych w Europie. Od kolorowych motyli po potężne ssaki Afryki, jego zbiory rozbudzają ciekawość dzieci i dorosłych.Po zwiedzaniu trzeba koniecznie zajrzeć do Spurginė, kultowej, retro cukiernio-kawiarni, która wygląda tak, jakby czas się tu zatrzymał. A na koniec dnia, spacer w okolicach imponującego klasztoru w Pożajściu, tuż nad Kauno Marios. Barokowy zespół z XVII wieku dziś pełni również funkcję centrum kulturalnego.

Druskienniki – dusza litewskiej kultury SPA

Na południu kraju czekają Druskienniki – najbardziej znany litewski kurort. To tu działa Snow Arena, jedyny kryty stok narciarski w krajach bałtyckich, czynny przez cały rok. Zimą jednak to otaczające miasto lasy, ośnieżone ścieżki i zapach żywicy tworzą szczególny klimat.

Druskienniki były uzdrowiskiem już w XIX wieku – a nazwa miasta pochodzi od słowa druska, czyli „sól”. To właśnie bogate w minerały źródła przyciągały tu kuracjuszy z całej Europy. Tutejsze tradycje lecznicze przetrwały do dziś.W nowoczesnych spa można skorzystać z kąpieli mineralnych i borowinowych, masaży z użyciem bursztynu czy miodu, a także klasycznych rytuałów saunowych, idealnych po zimowym spacerze.Senne uliczki, stylowe drewniane wille i szum Niemna sprawiają, że Druskienniki to perfekcyjne zwieńczenie zimowej podróży po Litwie.

