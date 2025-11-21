W tym mieście Boże Narodzenie 2025 rozpocznie się prawie dwa tygodnie wcześniej. Świąteczną magię poczuje nawet Grinch

Wilno rozpoczyna nową tradycję, organizując Boże Narodzenie przed Bożym Narodzeniem, aby celebrować ducha świąt wcześniej.

13 grudnia stolica Litwy zamieni się w centrum świątecznych wydarzeń, goszcząc Mikołajów z różnych krajów.

Przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym chór, 144 choinki, świąteczną walutę i darmowe kartki pocztowe.

Dowiedz się, jak Wilno, Europejska Stolica Świąt Bożego Narodzenia 2025, zamieni się w magiczną krainę!

Christmas Cities Network przyznało stolicy Litwy miano Europejskiej Stolicy Świąt Bożego Narodzenia 2025 roku. Wilno jak na centrum świątecznych wydarzeń przystało, oprócz tradycyjnego jarmarku, który rozpoczyna się już 29 listopada, urządza w tym roku święta przed świętami. To ukłon dla tych, którzy nie mogą doczekać się tego wyjątkowego czasu.

Wileńskie Boże Narodzenie przed Bożym Narodzeniem

Stolica Litwy postanowiła obudzić w mieszkańcach i turystach prawdziwego ducha świąt. Podczas gdy najpopularniejsze i największe jarmarki świąteczne w Europie przeżywają oblężenie, tracąc przy tym swój urok, Wilno oferuje więcej swobody i atrakcji, które jeszcze bardziej przybliżą świąteczny klimat. 13 grudnia Wilno będzie świętowało Boże Narodzenie przed Bożym Narodzeniem. Do miasta zjedzie trzynastu Mikołajów, a dokładniej jedenastu Mikołajów i dwie Mikołajki. Przybędą z Łotwy, Polski, ale i Litwy, którzy wcześniej podpisali oficjalną Deklarację Bożonarodzeniową. Każdy i każda z nich będą dbać o świąteczny nastrój.

- Boże Narodzenie to nie tylko data – to uczucie. W Wilnie to uczucie zaczyna się wcześniej i zapraszam wszystkich do odkrycia na nowo tego zachwytu i ciekawości, jakbyśmy znów mieli pięć lat. To także wspaniała okazja, by poznać litewskie tradycje świąteczne i spróbować sezonowych przysmaków, takich jak pączki z twarogu, herbata z rokitnika i grzane piwo – mówi Audrius Vainonis, litewski Święty Mikołaj.

Boże Narodzenie w Wilnie, nie tylko jarmark

13 grudnia na placu Konstantinasa Sirvydasa, w sercu starego miasta staną aż 144 choinki. Każde drzewo będzie reprezentowało jedną z międzynarodowych społeczności mieszkających w Wilnie. Pojawi się też punkt pocztowy z darmowymi kartkami. Wystarczy napisać wiadomość, dodać adres odbiorcy i wrzucić pocztówkę do jednej ze specjalnych świątecznych skrzynek rozsianych po starym mieście. Wileńskie elfy bożonarodzeniowe zajmą się resztą. Zapłacić trzeba będzie za smakołyki takie jak np. gorąca czekolada, ale do tego przygotowano specjalną świąteczną walutę. Bożonarodzeniowe tokeny będą honorowane w wybranych kawiarniach, sklepach i innych oznaczonych miejscach w całym mieście. Ci, których serce raduje się przy wspólnym śpiewaniu kolęd, będą mogli dołączyć do dwustu osobowego chóru.

- Święta to coś, na co wielu z nas czeka z niecierpliwością. Dzięki tej nowej tradycji, Wileńskie Boże Narodzenie przed Bożym Narodzeniem, ten magiczny czas w roku pojawia się w stolicy Litwy wcześniej. Co więcej, świąteczny nastrój będzie odczuwalny nie tylko w naszych rodzinach, ale w całym mieście. Chcemy, aby zarówno turyści, jak i mieszkańcy poczuli się jak dziecko, które obudziło się w świąteczny poranek. (…) Wilno zamieni się w zimową krainę czarów, przywołując dziecięce poczucie radości i odkrywania, a wszystko to wydarzy się dwa tygodnie przed właściwym dniem – mówi Eglė Girdzijauskaitė, szefowa komunikacji Go Vilnius.

W programie Wileńskiego Bożego Narodzenia jest także bezpłatne zwiedzanie starego miasta. Przewodnik oprowadzi chętnych po najciekawszych i historycznych miejscach, przy okazji opowie o świątecznych litewskich tradycjach.Dla tych, którzy chcą zwiedzać dalej, Wilno jest także idealną bazą na regionalne świąteczne wycieczki w bożonarodzeniowych wagonach. Przez cały świąteczny czas w baśniowych przedziałach będzie można podróżować do popularnych miejsc na Litwie, w tym Kowna, Klaipėdy i Troków. Świąteczne pociągi będą kursowały także do Mockavy, gdzie można przesiąść się do składów jadących do Warszawy i Krakowa.

Święta w europejskiej stolicy Bożego Narodzenia nie skończą się na Wileńskim Bożym Narodzeniu przed Bożym Narodzeniem. Oficjalny sezon świąteczny w Wilnie rozpoczyna się 29 listopada od zapalenia największej choinki na placu Katedralnym. Jarmarki bożonarodzeniowe, lśniące Stare Miasto i jeszcze bardziej uroczyste wydarzenia podtrzymają ducha Bożego Narodzenia. Sezon świąteczny zakończy się 6 stycznia procesją Trzech Króli od Ostrej Bramy do Placu Katedralnego.