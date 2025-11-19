Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy, uznany za najlepszy w Europie, powraca z jeszcze większą liczbą atrakcji i nowości.

Odkryj nowe strefy, takie jak Zakątek Szekspirowski, i ciesz się tradycyjnymi smakołykami, rzemiosłem oraz ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak kubki kaucyjne.

Sprawdź, kiedy startuje jarmark, jakie niespodzianki czekają na odwiedzających i gdzie znajdziesz szczegółowy program wydarzeń!

Zapach pierników, błyszczące w ciemności lampki i smak grzanego wina z goździkami znów wprowadza mieszkańców i gości w świąteczny klimat. Na odwiedzających jarmark w Gdańsku czeka moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Tych drugich z pewnością ucieszy oferta lokalnych przedsiębiorców i tradycyjnych produktów kulinarnych. Nie zabraknie regionalnych artykułów spożywczych i smakołyków powstających na bazie rodzinnych receptur. Jarmark bożonarodzeniowy 2025 w Gdańsku zaskoczy także stałych bywalców. Organizatorzy przygotowali nowe lokalizacje i jeszcze więcej atrakcji niż w ubiegłym roku.

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku 2025. Kiedy startuje i do kiedy potrwa?

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku rozpocznie się w piątek 21 listopada. Oficjalne otwarcie z tradycyjną paradą zaplanowano dzień później, czyli w sobotę o godzinie 15:30. W tym roku jarmark potrwa do wtorku 23 grudnia. Od niedzieli do czwartku stoiska będą otwarte od godziny 12:00 do 20:00. W piątki i soboty od 12:00 do 21:00.

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku 2025. Grzaniec i kubek kaucyjny

Jedną z nowości tegorocznego jarmarku są specjalne kubki na grzane wino.

- To ekologiczne rozwiązanie pozwoli ograniczyć ilość odpadów i zadbać o czystość miasta. Kaucja za kubek wyniesie 30 zł. Będą one dystrybuowane w domkach z grzanym winem, natomiast zwrot nastąpi w dwóch specjalnych kontenerach znajdujących się na terenie jarmarku. W tym roku system będzie testowany, aby od kolejnych edycji objąć wszystkie punkty z grzanymi napojami – tłumaczą organizatorzy.

Oprócz kubeczków kaucyjnych będą także kolekcjonerskie dostępne w czterech kolorach: czekoladowym, karmelowym, błękitnym oraz białym. Można w nich spożywać gorące napoje w trakcie jarmarku, jednak nie są to kubki kaucyjne, dlatego nie podlegają zwrotowi.

W tym roku grzane wino dostępne na stoiskach będzie pochodziło z winnic austriackiej Burgenlandii. Do dyspozycji gości jarmarku będzie 12 punktów z winem białym i czerwonym – głównie z odmian winorośli Blaufrankisch oraz Zweigelt.

Jarmark świąteczny Gdańsk 2025. Atrakcje i nowości

Tegoroczny jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku powiększy się o nowe strefy m.in. Zakątek Szekspirowski z balkonem Romea i Julii przy ulicy Bogusławskiego. Tam też znajduje się tradycyjna Brama Adwentowa, a nową przestrzeń znalazł Zakątek Świętego Mikołaja. Pojawi się także nowy instaspot, czyli Brama Szekspirowska. W nowej przestrzeni jarmarkowej będą także dekoracje świetlne. Pierwszy raz rozświetlony zostanie park przy ul. Zbytki. Po dwóch latach przerwy, jarmark wróci na dziedziniec Forum Gdańsk. Nie zabraknie też stałych punktów programu takich jak Zakątek Świątecznych Podróży AmberSky, z karuzelami, symulatorem lotu saniami św. Mikołaja na Targu Węglowym. Goście mogą liczyć także na koncerty, kolędowanie, przedstawienia dla dzieci, po silent disco i potańcówki, które odbędą się na Scenie Głównej, w Zbrojowni, Katowni i wspominanej Bramie Adwentowej. Szczegółowy program jest dostępny na stronie internetowej www.bozonarodzeniowy.pl/program-jarmarku/.