Ciekawe jarmarki bożonarodzeniowe w Europie. Plan wycieczki na 5 jarmarków, w których poczujesz magię świąt

Europejskie jarmarki bożonarodzeniowe to idealny cel zimowych city breaków w sezonie 2025/26.

Kiwi.com podpowiada, jak efektywnie zaplanować podróż, by odwiedzić wiele miast i zaoszczędzić czas i pieniądze.

Poznaj TOP 5 jarmarków, w tym Budapeszt, Paryż, Strasburg, Norymbergę i Kraków, które otwierają podwoje już w listopadzie.

Europejskie jarmarki bożonarodzeniowe to prawdziwe serce świątecznej magii, a ponieważ zimowe city breaki stają się jednym z najgorętszych trendów podróżniczych sezonu 2025/26, coraz więcej osób pragnie odwiedzić więcej miejsc i zgromadzić więcej wspomnień podczas jednej podróży. Wiele jarmarków otwiera swoje podwoje już w połowie listopada, dlatego Kiwi.com podpowiada co zrobić, by w pełni wykorzystać ten wyjątkowy moment w roku, oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze, nim ceny wzrosną w okresie świątecznym. Budapeszt, Paryż, Strasburg i wiele innych miast już czekają.

TOP 5 jarmarków bożonarodzeniowych w Europie (edycja 2025/26), w tym jeden w Polsce

Budapeszt (14 listopada 2025 – 1 stycznia 2026) - Plac św. Stefana i plac Vörösmarty rozbłyskują tysiącami świateł, a zapach węgierskich przysmaków unosi się w powietrzu. Budapeszteńskie jarmarki zachwycają pokazami świetlnymi, muzyką na żywo i świąteczną atmosferą. Po dniu pełnym wrażeń warto zrelaksować się w słynnych termach miasta.

Paryż (13 listopada – 28 grudnia 2025) - jarmark świąteczny La Défense to nowoczesne spojrzenie na tradycję, ponad 300 drewnianych domków, lodowisko i panorama rozświetlonego miasta tworzą wyjątkową scenerię. To idealne miejsce, by rozpocząć lub zakończyć świąteczną podróż po Europie.

Strasburg (22 listopada – 30 grudnia 2025) - znany jako Stolica Bożego Narodzenia, Strasburg zamienia swoje zabytkowe centrum w magiczną krainę pełną rękodzieła, alzackich przysmaków i blasku świątecznych świateł.

Norymberga (28 listopada – 24 grudnia 2025) - dom słynnego na całym świecie Christkindlesmarkt, jednego z najstarszych jarmarków bożonarodzeniowych. Norymberga świętuje swoją tradycję od wieków: aromatyczny piernik, ręcznie robione ozdoby i uroczyste otwarcie z udziałem „Christkind” przyciągają co roku tysiące odwiedzających.

Kraków (28 listopada 2025 – 1 stycznia 2026)- rynek Główny w Krakowie zamienia się w prawdziwą zimową baśń. Wśród świątecznych stoisk można spróbować polskich specjałów, podziwiać lokalne rękodzieło i poczuć autentyczną, ciepłą atmosferę świąt, esencję Bożego Narodzenia w sercu Europy Środkowej.

Jak zaplanować wyprawę na jarmarki bożonarodzeniowe?

Jak informuje Kiwi.com, zaplanowanie wymarzonej podróży po europejskich jarmarkach bożonarodzeniowych z funkcją Multi-City, zaplanowanie zajmuje zaledwie chwilę. Wystarczy wybrać miasta, które chcesz odwiedzić, określić czas pobytu w każdym z nich, a Kiwi.com zajmie się resztą, znajdzie najefektywniejszą trasę i najniższą łączną cenę. Można też wypróbować tryb Nomad, który działa nieco inaczej. Zamiast ustalać kolejność odwiedzanych miast, decydujemy jedynie, ile nocy chcemy spędzić w każdym z nich, a wyszukiwarka automatycznie optymalizuje trasę.

Przykładowy plan podróży: Warszawa → Kraków (28–30 listopada) → Budapeszt (30 listopada–2 grudnia) → Norymberga (2–4 grudnia) → Strasburg (4–6 grudnia) → powrót do Warszawy

Korzystając z narzędzia Nomad od Kiwi.com, można przeżyć magiczną podróż po czterech wyjątkowych jarmarkach, spędzając po dwie noce w Krakowie, Budapeszcie, Norymberdze i Strasburgu, i wrócić do Warszawy w ciągu ośmiu dni. Wykorzystując tanie linie lotnicze, takie jak Ryanair, Wizz Air i LOT Polish Airlines, szacowany koszt wszystkich lotów na tej trasie wynosi około 2 150 PLN.