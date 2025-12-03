W norweskim Bergen od ponad 30 lat powstaje największe na świecie miasto z piernika, budowane przez lokalną społeczność.

Tradycja pieczenia i dekorowania pierników angażuje całe pokolenia, tworząc bajkową makietę z wiernymi odwzorowaniami miejskich budowli.

Również w Polsce, we Wrocławiu i Warszawie, można podziwiać imponujące miasta z piernika, będące częścią Kolejkowa.

Chcesz poznać szczegóły dotyczące tych słodkich atrakcji i dowiedzieć się, gdzie jeszcze możesz je zobaczyć?

Gdyby do 1991 roku nie było piosenki „Winter Wonderland”, a Feliks Bernard z Richardem Smithem w grudniu wspomnianego roku przenieśliby się do norweskiego Bergen, z pewnością w utworze znalazłaby się nuta imbiru. Od ponad 30 lat mieszkańcy stolicy norweskich fiordów budują największe na świecie miasto z piernika – Pepperkakebyen znane również jako Gingerbread Town. Jest bajkowe, magiczne i można je zwiedzać.

Miasto z piernika. Bergen

Każdego roku adwent w norweskim Bergen pachnie imbirem. Kiedy jego nuty unoszą się w powietrzu to znak, że rozpoczęła się budowa piernikowego miasta. W tworzenie makiety - Pepperkakebyen - zaangażowana jest lokalna społeczność. Całe rodziny wypiekają norweskie pierniki, które są podstawą do stworzenia Gingerbread Town. W miejscowych sklepach można kupić wiaderka z gotową masą, dzięki której przygotowanie materiałów do budowy miasta jest o wiele łatwiejsze. Ci, którzy od pieczenia wolą bardziej artystyczne zajęcia angażują się w dekorowanie piernikowych budowli. Zamiast pasteli, akwareli i sprayów używają lukru, cukierków i kolorowych ciasteczek. Mieszkańcy dbają o najdrobniejsze szczegóły. Piernikowe miasto, podobnie jak prawdziwe, położone jest między siedmioma górami. Są wszystkie najważniejsze budowle - ratusz miejski, słynny targ rybny oraz latarnia morska.

Pepperkakebyen. Ponad 30 lat tradycji

Pierwsze piernikowe miasto Bergen powstało w 1991 roku. Początkowo był to mały projekt, który miał zaangażować dzieci do wspólnej zabawy i wesprzeć instytucje charytatywne. Wystawę zorganizowano w jednym z miejscowych centrów handlowych. Od tamtej pory każdego roku w przedszkolach, szkołach i domach grudzień jest miesiącem wypiekania pierników. W budowanie słodkiego miasteczka Bergen angażują się całe pokolenia mieszkańców. Dowodem może być rok 2009. Kiedy na tydzień przed otwarciem Pepperkakebyen zostało zniszczone. W akcję odbudowy piernikowego miasta zaangażowali się wszyscy, od przedszkolaków po seniorów i lokalne firmy. To był tydzień ciężkiej pracy, ale udało się zbudować słoskie miasteczko. Duch pieczenia i budowania razem z wonią imbiru rozprzestrzenił się na całą Norwegię. Już nie tylko w Bergen powstaje piernikowe miasteczko, choć te jest największe na świecie. W mniejszych miejscowościach takich, jak np. Stavanger, Hammerfest, Haugesund, Fredrikstad i Bodø również powstają słodkie makiety miast.

Pepperkakebyen - Miasto z Piernika 2025. Godziny otwarcia

W tym roku wystawa została otwarta 15 listopada. Będzie ją można zwiedzać do 11 stycznia 2026 r. 25 grudnia br. Oraz 1 stycznia 2026 miasteczko będzie zamknięte. Do 23 grudnia od poniedziałku do piątku wystawę można zwiedzać w godzinach 9:00-21, w soboty godzinę krócej - do 20:00 Natomiast w niedzielę do 19:00. Takie same godziny obowiązuję od 2 do 11 stycznia 2026. W okresie około świątecznym godziny otwarcia są różne, więc warto sprawdzić dostępność na stronie internetowej. Bilety także można kupić w sieci, warto zwrócić uwagę na zniżki, np. w dni powszednie dzieci i młodzież do 15. roku życia wchodzą za darmo. Standardowy bilet to wydatek 199 NOK, czyli około 72 zł. Szczegóły można znaleźć na stronie //en.visitbergen.com/whats-on/gingerbread-city-pepperkakebyen-p895763

Miasto z piernika. Wrocław i Warszawa 2025

Zapach korzennych przypraw, migoczące światełka i bajkowe postacie to także zimowa atrakcja we Wrocławiu oraz od tego roku także w Warszawie. Wystawy są częścią Kolejkowa.

Do budowy wrocławskiego miasta z piernika użyto ponad 1600 kg ciasta, 20 kg miodu i 5 kg aromatycznych przypraw. Na makiecie znajdują się miniatury wrocławskich zabytków: Ratusz, Dworzec Główny, młyn, piekarnia, zoo. Nie brakuje bajkowych postaci takich jak np. Jaś i Małgosia, Baba Jaga, Królewna Śnieżka czy Dziadek do Orzechów. Dodatkowo po torach piernikowego miasta suną czekoladowe pociągi. Do dekoracji użyto 390 jajek, 120 cytryn i 25 kg cukru pudru. Miasteczko jest hołdem dla dolnośląskiej tradycji piernikarstwa sięgającej XIII wieku.

Wrocławskie miasto z piernika znajduje się w Sky Tower, przy ul. Powstańców Śląskich 95, na I piętrze. Będzie działało do 28 lutego 2026. Od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00. W weekendy i święta od 10:00 do 19:00.

Warszawskie miasto z piernika zostało zbudowane pierwszy raz w historii. Powstało z ponad 1,4 tony ciasta, 15 kg miodu i 44 kg czekolady oraz 2 kg korzennych przypraw. Na makiecie znajdziemy m.in. Pałac Kultury i Nauki, Dworzec Centralny, wieżowce, setki lampek, lukrowane dekoracje i scenki z życia miasta w świątecznej odsłonie. Są także bohaterowie baśni „Piękna i Bestia” w wersji cukrowej. Do stworzenia lukru wykorzystano 290 jajek, 82 cytryny i 18 kg cukru pudru.

Stolica z piernika znajduje się Warsaw Towers, przy ul. Siennej 39. Będzie otwarta do 28 lutego 2026. Zwiedzać można codziennie od 10:00 do 19:00.