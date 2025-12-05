Przyłapani! Wieniawa i Karaś wsiedli do jednego auta. A inni… palili w cieniu

Przedpremiera długo wyczekiwanego filmu "Dziki" przyciągnęła tłumy gwiazd i ciekawskich fanów. Czerwony dywan lśnił od fleszy, a my mamy dla Was zdjęcia, które pokazują, jak wyglądały kulisy tego wydarzenia, zanim światła reflektorów całkowicie rozświetliły premierową salę.

To działo się po przedpremierze filmu "Dziki". Wieniawa i Karaś jednak razem?

Na zdjęciach uchwycono Julię Wieniawę i Kubę Karasia, którzy wspólnie wsiedli do auta po zakończeniu wydarzenia, co nie umknęło uwadze czujnych paparazzi. Między nimi może więc dziać się coś więcej! Warto wspomnieć, że Kuba był kiedyś chłopakiem przyjaciółki Julki - influencerki Jessici Mercedes. Jak się można domyślić, panie już się nie kolegują. Ten show-biznes to jednak potrafi wszystko zniszczyć, a może to jednak ludzie?

Nie brakowało też innych gwiazd, które postanowiły uwiecznić swoją obecność na premierze. Kilka osób chętnie pozowało do zdjęć, robiąc sobie selfie i czy grupowe fotki. Nie wszyscy jednak spędzali czas tak aktywnie. Widziano gości, którzy w cieniu dyskretnie palili papierosy, próbując złapać chwilę wytchnienia od fleszy i błysków aparatów. "Przerwę na dymka" zrobił sobie między innymi Leszek Lichota - niezdrowo!

Z kolei gwiazda wieczoru, czyli Sebastian Fabijański, postanowił uciąć sobie pogawędkę ze znajomymi. Aktor chętnie rozmawiał z Marią Sadowską oraz Baronem. Czyżby szykował się jakiś nowy muzyczny projekt?

