Dodaję 1 składnik do moich pączków. Są puszyste i sprężyste. Tak podkręcisz babciny przepis na pączki

Co zrobić, żeby pączki były puszyste? Użyć sprawdzonego przepisu babci, ale trochę go podkręcić. Tutaj z pomocą przychodzi tangzhong. Prosty sposób, dzięki któremu ciasto pięknie wyrośnie, a pączki po usmażeniu lub upieczeniu będą puszyste, sprężyste i zachowają świeżość na dłużej.

Dodaje ten składnik do pączków. Są puszyste i sprężyste. Tak podkręcisz przepis babci

Do przygotowania puszystych pączków trzeba zabrać się dzień wcześniej. Wieczorem przygotuj tangzhong. To mieszanka mąki i wody, którą Japończycy dodają do ciasta na chleb i do innych drożdżowych wypieków. Dzięki specjalnej metodzie ciasto jest bardziej puszyste, wilgotne i dłużej zachowuje świeżość. Tangzhong sprawia, że ciasto łatwiej się wyrabia i zachowuje odpowiedni kształt. W dodatku jest prosty w przygotowaniu.

Jak zrobić tangzhong? Sekret puszystych pączków

Do przygotowania potrzebujemy:20 g mąki pszennej (typ 650) oraz 100 ml wody. W garnku zagotowujemy wodę (powinna mieć około 65 st. C, ważne, żeby jej nie zagotować), następnie dodajemy przesianą mąkę. Mieszamy do połączenia składników (mogą pojawić się małe grudki). Następnie przekładamy tangzhong do miseczki i przykrywamy folią i wkładamy do lodówki na 12 godzin. Następnego dnia przygotowujemy ciasto na pączki według ulubionego przepisu, na koniec łączenia składników dodajemy tangzhong i dalej postępujemy według przepisu.

