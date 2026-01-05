Dnia tego - odpędzisz ducha złego! Dokładnie 6 stycznia zrób to, a przyciągniesz do siebie szczęście na cały rok. Rytuał na Trzech Króli, który przegania pecha

Karolina Piątkowska
2026-01-05 5:14

Rytuał na szczęście, który trzeba wykonać w święto Trzech Króli. Ten dzień ma w sobie wyjątkową moc, która sprawi, że siła tego rytuału będzie wzmocniona. Skorzystaj z tej magii i w domowym zaciszu przeprowadź ten rytuał. Przyciąga ona szczęście i pomyślność, a odpędza złe duchy oraz pecha. Wykonaj ten rytuał 6 stycznia, a zapewnisz sobie szczęście na cały rok.

Rytuał na pełnię Księżyca

i

Autor: Shutterstock
  • Święto Trzech Króli to ostatnia szansa na noworoczną magię, która może wpłynąć na cały nadchodzący rok.
  • Wykonaj prosty rytuał z kadzidłem rankiem 6 stycznia, aby przyciągnąć szczęście i odpędzić złe moce z Twojego domu.
  • Dowiedz się, jak symboliczna moneta w portfelu, poświęcona w Trzech Króli, może zapewnić Ci pomyślność finansową na cały rok.
  • Nie przegap okazji! Odkryj starożytne wierzenia i rytuały, które 6 stycznia mogą odmienić Twoje szczęście i finanse.

Zrób to w Trzech Króli, a przyciągniesz do siebie szczęście. Rytuał odpędzający pecha na 6 stycznia

Święto Trzech Króli zamyka okres noworoczny. To zatem już ostatni dzwonek, aby skorzystać z magii, która będzie nam towarzyszyć przez cały rok. Tego dnia dobrze jest wykonać ten prosty rytuał na szczęście. Wykonany właśnie 6 stycznia sprawi, że na cały rok przyciągniesz do siebie szczęście i odpędzisz złe moce. Rytuał na szczęście na Trzech Króli należy wykonać w świąteczny poranek. W tym czasie trzeba rozpalić kadzidło i przejść z nim po całym mieszkaniu. Może to być domowe kadzidło z wykorzystaniem liście laurowych oraz szałwii. Obie te rośliny przepędzają złe duchy i dobrze wpływają na atmosferę w domu. Dodatkowo liście laurowe redukują poziom stresu, koją nerwy i dobrze wpływają na górne drogi oddechowe. Kadzidło palone 6 stycznia odpędza złe duchy i przyciąga pozytywną energię. Bardzo ważne jest, aby kadzidło to palić w pokoju, w którym stoi bożonarodzeniowa choinka. Dawniej wierzono bowiem, że igły spadające z drzewka zwiastują nieszczęścia i mogą przyciągać niebezpieczną energią do domostwa. 

Rytuał na bogactwo na Trzech Króli. Schowaj to do portfela

6 stycznia możesz wykonać również szybki rytuał na bogactwo. Zapewni od Tobie materialną pomyślność w 2026 roku i sprawi, że sprawy finansowe potoczą się pozytywnie. Przygotuj jedną symboliczną monetę w kolorze złota lub srebra i zabierz do kościoła. Podczas święcenia symboli trzymaj monetę w dłoni. Po wszystkim włóż ją do portfela i noś w nim przez cały rok. Złota moneta przyciągnie energię innych pieniędzy i sprawi, że będzie Ci sprzyjać szczęście w finansach. Nie wydawaj jej, nie rozmieniaj i nie pożyczaj nikomu.

8 zdjęć
