Dnia tego - odpędzisz ducha złego! Dokładnie 6 stycznia zrób to, a przyciągniesz do siebie szczęście na cały rok. Rytuał na Trzech Króli, który przegania pecha

Zrób to w Trzech Króli, a przyciągniesz do siebie szczęście. Rytuał odpędzający pecha na 6 stycznia

Święto Trzech Króli zamyka okres noworoczny. To zatem już ostatni dzwonek, aby skorzystać z magii, która będzie nam towarzyszyć przez cały rok. Tego dnia dobrze jest wykonać ten prosty rytuał na szczęście. Wykonany właśnie 6 stycznia sprawi, że na cały rok przyciągniesz do siebie szczęście i odpędzisz złe moce. Rytuał na szczęście na Trzech Króli należy wykonać w świąteczny poranek. W tym czasie trzeba rozpalić kadzidło i przejść z nim po całym mieszkaniu. Może to być domowe kadzidło z wykorzystaniem liście laurowych oraz szałwii. Obie te rośliny przepędzają złe duchy i dobrze wpływają na atmosferę w domu. Dodatkowo liście laurowe redukują poziom stresu, koją nerwy i dobrze wpływają na górne drogi oddechowe. Kadzidło palone 6 stycznia odpędza złe duchy i przyciąga pozytywną energię. Bardzo ważne jest, aby kadzidło to palić w pokoju, w którym stoi bożonarodzeniowa choinka. Dawniej wierzono bowiem, że igły spadające z drzewka zwiastują nieszczęścia i mogą przyciągać niebezpieczną energią do domostwa.

Rytuał na bogactwo na Trzech Króli. Schowaj to do portfela

6 stycznia możesz wykonać również szybki rytuał na bogactwo. Zapewni od Tobie materialną pomyślność w 2026 roku i sprawi, że sprawy finansowe potoczą się pozytywnie. Przygotuj jedną symboliczną monetę w kolorze złota lub srebra i zabierz do kościoła. Podczas święcenia symboli trzymaj monetę w dłoni. Po wszystkim włóż ją do portfela i noś w nim przez cały rok. Złota moneta przyciągnie energię innych pieniędzy i sprawi, że będzie Ci sprzyjać szczęście w finansach. Nie wydawaj jej, nie rozmieniaj i nie pożyczaj nikomu.