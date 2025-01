Ten Anioł Stróż będzie czuwał nad Toba w 2025 roku, Duchowy opiekun dopasowany do daty urodzenia zapewni Ci pomyślność oraz pomoże w trudnych chwilach

Przyjrzyj się dokładnie temu obrazkowi. To, co zobaczysz powie, jaki będzie dla Ciebie 2025 rok. Noworoczna przepowiednia, która zdradzi kierunek, w którym podąży Twoje życie

Ten Anioł Stróż przyniesie Ci szczęście w styczniu

Każdy miesiąc w roku ma swojego szczęśliwego opiekuna, która opiekuje się tym czasem. Jak podaje portal astromagia.pl w styczniu warto słać modlitwy od Anioła Cambriela. Jego energia i wibracje będą otaczały nas każdego dnia, a łaska przyniesie szczęście i miłość. Moc Cambriela to przede wszystkim radość i wizualizacja dostatku. Jest on zwierzchnikiem sześciu aniołów kabały z chóru Archaniołów. Zwracając się o jego łaskę w styczniu możesz zapewnić sobie powodzenie w życiu uczuciowym oraz nowe korzyści w sprawach zawodowych. W grupie zodiakalnej Cambriel opiekuje się Wodnikiem i jest patronem wszystkich osób posiadających złamane serce. Sprzyja on nie tylko ludziom urodzonym w styczniu ale jest również łaskawy dla każdego, kto poprosi go o pomoc. Modlitwa do Anioła Stróża Cambriela może zesłać na Ciebie szczęście oraz radość na cały rok.

Imię Anioła Stróża według daty urodzenia. Poznaj swojego opiekuna

Aniołowe dla osób urodzonych od 1 stycznia do 9 lutego

Archaniołem jest Archanioł Rafael. Pomaga on chorym i ulecza rany. Zwracaj się do niego w każdej chorobie.

1 stycznia - 5 stycznia - Nemamiasz

6 stycznia - 10 stycznia – Yeyalel

11 stycznia - 15 stycznia – Harael

16 stycznia - 20 stycznia – Micrael

21 stycznia - 25 stycznia – Umabel

26 stycznia - 30 stycznia – Iah-Hel

31 stycznia - 4 lutego – Anauel

5 lutego - 9 lutego – Mehiel

Aniołowe dla osób urodzonych od 10 lutego do 20 marca

Archaniołem dla tych Aniołów jest Gabriel. Głosi on dobrą nowinę i pomaga zarządzać życiem.

10 lutego - 14 lutego – Damabiasz

15 lutego - 19 lutego – Manakel

20 lutego - 24 lutego – Eiael (Eyael)

25 lutego - 28-29 lutego – Habuhiasz

1 marca - 5 marca – Rochel

6 marca - 10 marca – Jabamiasz (Yabamiah)

11 marca - 15 marca – Haiaiel

16 marca - 20 marca – Mumiasz

Aniołowe dla osób urodzonych od 21 marca do 30 kwietnia

W tym przypadku Archaniołem jest Metatron.

Aniołowie Seraficzni, ich księciem jest Archanioł Metatron. Pomaga on wszystkim tym, którzy chcą zacząć od nowa.

21 marca - 25 marca – Wehuiah

26 marca - 30 marca – Jeliel, Yeliel

31 marca - 4 kwietnia – Sitael

5 kwietnia - 9 kwietnia – Elemiasz

10 kwietnia - 14 kwietnia – Machazjasz

15 kwietnia - 20 kwietnia – Lelahel

21 kwietnia - 25 kwietnia – Achajasz

26 kwietnia - 30 kwietnia – Cahetel

Aniołowe dla osób urodzonych od 1 maja do 10 czerwca

Pieczę nad tymi Aniołami Stróżami sprawuje Raziel

1 maja - 5 maja – Chaziel

6 maja - 10 maja – Aladiasz

11 maja - 15 maja – Lauwiasz

16 maja - 20 maja – Hahajasz

21 maja - 25 maja – Yezalel

26 maja - 31 maja – Mebahel

1 czerwca - 5 czerwca – Hariel

6 czerwce - 10 czerwca – Hekamiasz

Aniołowe dla osób urodzonych od 11 czerwca do 22 lipca

Tutaj władzę sprawuje Archanioł Tsaphkiel. Odpowiada on za życie miłosne. Powinni zwracać się do niego wszyscy, którzy marzą o wielkiej miłości.

11 czerwca - 15 czerwca – Lanoiah

16 czerwca - 21 czerwca – Caliel

22 czerwca - 26 czerwca – Leuviah

27 czerwca - 1 lipca – Pahaliah

2 lipca - 6 lipca – Nelchael

7 lipca - 11 lipca – Yeiayel

12 lipca - 16 lipca – Melahel

lipiec 17 - 22 lipca – Haheuiah

Aniołowe dla osób urodzonych od 23 lipca do 2 września

W tym przypadku dominuje Archanioł Zadkiel (lub Tsadkiel).

23 lipca - 27 lipca – Nith-Haiah

28 lipca - 1 sierpnia – Haaiah

2 sierpnia - 6 sierpnia – Yerathel

7 sierpnia - 12 sierpnia – Seheiah

13 sierpnia - 17 sierpnia – Reiyel

18 sierpnia - 22 sierpnia – Omael

23 sierpnia - 28 sierpnia – Lecabel

29 sierpnia - 2 września – Vasariah

Aniołowe dla osób urodzonych od 3 września do 13 października

Przywódcą jest archanioł Chamuel. Pomaga on rozwiązywać kłótnie rodzinne

3 września - 7 września – Yehuyah

8 września - 12 września – Lehahiah

13 września - 17 września – Khavaquiah (lub Chavakiah)

18 września - 23 września – Menadel

24 września - 28 września – Aniel

29 września - 3 października – Haamiah

4 października - 8 października – Rehael

9 października - 13 października – Ieiazel (lub Yeiazel)

Aniołowe dla osób urodzonych od 14 października do 22 listopada

Tutaj króluje Archanioł Michał. Pomaga w walce dobra ze złem i niesie sprawiedliwość.

14 października - 18 października – Hahahel

19 października - 23 października – Michael

24 października - 28 października – Weuliasz

29 października - 2 listopada – Jelahiasz

3 listopada - 7 listopada – Sealiasz

8 listopada - 12 listopada – Ariel

13 listopada - 17 listopada – Asaliasz

listopad 18 - 22 listopada – Mihael

Aniołowe dla osób urodzonych od 23 listopada do 31 grudnia

Archaniołem jest Haniel. Pobudza on do życia i pomaga odzyskać utraconą miłość.

23 listopada - 27 listopada – Vehuel

28 listopada - 2 grudnia – Daniel

3 grudnia -7 grudnia – Hahasiasz

8 grudnia - 12 grudnia – Imamijasz

13 grudnia - 16 grudnia – Nanael

17 grudnia - 21 grudnia – Nithael

22 grudnia - 26 grudnia – Mebahiah

grudzień 27 - 31 grudnia – Poyel