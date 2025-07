Śnij świadomie. "Odkrywczynie Znaczeń" o kontroli nad snami

"Odkrywczynie znaczeń" to podcast, w którym Kasia Pilewska i Sylwia Dominik zabierają słuchaczy w podróż po fascynującym świecie astrologii. Czy sny to tylko efekt przemęczenia, czy okno na inne wymiary? Dziś posłuchacie rozmowy o interpretacji snów, ich roli w naszej świadomości i potencjale do kształtowania rzeczywistości.

i Autor: Szymon Starnawski Astrologia w XXI wieku. Sylwia Dominik odkrywa kosmiczne powiązania