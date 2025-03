Ewa zmieniła podejście do życia. "Do szczęścia trzeba dążyć"

Wystarczy 0,5 łyżki, a odżywisz marniejącego storczyka. Do wyhodowania pięknych kwiatów nie potrzebujesz kupnych odżywek. Domowy nawóz do storczyków

"Dzień dobry, mam na imię Ewa i mam 42 lata" – tak zaczyna się opowieść kobiety, która przeszła długą drogę w poszukiwaniu szczęścia. Ewa Witek dzieli się z innymi swoimi przemyśleniami na temat tego, co naprawdę przynosi radość w życiu.

Szczęście jest stanem

Kiedyś, jak sama przyznaje, szczęście kojarzyło jej się z osiąganiem celów. "Wydawało mi się, że szczęście będzie mi przynosiło osiąganie moich celów. Czyli na przykład założenie rodziny, czy wymarzona praca" – wspomina Ewa. Do pewnego momentu życia, do około trzydziestki, takie podejście nawet się u niej sprawdzało. Później przyszła zmiana.

Czytaj też: Emilia i Kamila starają się o dziecko. Mówią, co jest największym problemem

Jednak z czasem Ewa zaczęła postrzegać szczęście inaczej. Dla Ewy szczęście to stan, do którego trzeba dążyć, niezależnie od okoliczności. "Teraz uważam, że szczęście jest stanem. I do tego stanu trzeba umieć dążyć. I to nie ma znaczenia, co jest wokół nas. Ważne jest to, jak my na to reagujemy" – tłumaczy. Dziś szczęściem nazywa proste chwile, takie jak siedzenie z kawą i obserwowanie świata za oknem.

Zobacz także: Na wózku jest od dziecka. Ma jedno życzenie: żeby bariery mentalne odeszły w las

Uważam, że to jest po prostu stan. Taki stan, który będzie ulotny. To nie będzie tak, że jak ja osiągnę coś, to będę po prostu już permanentnie szczęśliwa. Nie. Bo jakby w naszym życiu wydarza się mnóstwo różnych rzeczy. Więc trzeba do tego stanu szczęścia po prostu dążyć

Kryzys dał jej do myślenia

W życiu Ewy nie brakowało trudnych momentów. Przeszedł kryzys małżeński, zmagała się z depresją. "Byłam w kryzysie, miałam depresję. I to były takie momenty, kiedy ja zasypiałam z gulą w gardle i z myśleniem, jak bardzo jestem nieszczęśliwa, jak bardzo jest mi źle, jak bardzo jestem smutna, jak bardzo nie osiągnęłam pewnych rzeczy" – wspomina Ewa.

Jednak to właśnie te trudne doświadczenia nauczyły ją, jak dążyć do szczęścia. "I to mnie nauczyło, jak już wychodziłam z tych kryzysów swoich, że jak się budzę i jest okej i nie mam w sobie żadnego stanu emocjonalnego, myślę sobie: dzisiaj czuję spokój, to zaczęłam to bardzo doceniać" – tłumaczy Ewa. 42-latka podkreśla, że kluczem do szczęścia jest praca nad stanem emocjonalnym. Ważne jest, aby zmienić perspektywę i dostrzegać pozytywne aspekty życia.

Całego podcastu "Nauczycielki życia" posłuchacie, klikając w baner poniżej. Zaprasza Oliwia Krettek.