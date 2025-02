Emilia i Kamila starają się o dziecko. Mówią, co jest największym problemem

Tworzą „lawendowe małżeństwa” i spotykają się z kim chcą. Moda z poprzedniego wieku powraca, bo ludzie próbują przetrwać w trudnych czasach. O co chodzi?

Napisz to ukochanemu w walentynki, a rozpalisz jego uczucia. Najlepszy wyraz miłości idealny na 14 lutego. Życzenia na walentynki

Musicie to sprawdzić!

W Polsce mieszka niemal 4 miliony osób deklarujących się jako członkowie mniejszości seksualnych, a ich liczba stale rośnie. To ludzie, którzy nie chcą się ukrywać, chcą żyć tak jak każdy inny. Chcą mieć partnera czy partnerkę, tworzyć trwały związek, mieć dzieci i cieszyć się każdym dniem. Emilia i Kamila pokazują, że tak się da, że wszystko jest możliwe. Historii ich związku wysłuchała Katarzyna Ziółkowska-Dąbek.

Schody

Kamila i Emilia prowadzą razem profil na Instagramie "Dwie Mile". Wzięły ślub humanistyczny i od kilku lat mówią o sobie: "moja żona". Są na etapie planowania ciąży i dziecka. I tu zaczynają się schody dla pary. W podcaście "Siła kobiet" wyjaśniają dlaczego. Pary hetero nie mają takich problemów, planują dziecko i je mają. A Emilia i Kamila muszą zakładać różne scenariusze, wszystko zależy od wielu czynników, nawet od sędziego. "Będziemy prowadzić zupełnie normalne życie" - podsumowują.

Kamila będzie rodzić, ona będzie w ciąży, ja nie będę matką, mimo że będę to dziecko wychowywać i będę jego mamą w życiu codziennym, to w Polsce jestem dla tego dziecka obcą osobą. Nasze kroki ku tej decyzji wymagały dużo planowania i też kosztów. Niestety zaczynają się schody, bo nie wszystko jest takie oczywiste i łatwe

Ślub

Kobiety wzięły ślub humanistyczny. Ceremonia jest symboliczna i bardzo popularna za granicą. Jeżeli chodzi o pary jednopłciowe, jest to jedyna możliwość, żeby nadać symboliki związkowi. Przypieczętować go i złożyć przysięgę.

Kobiety podkreślają, że poszczęściło im się, bo ze strony rodziny mają bardzo dużo wsparcia, są kochane przez bliskich. Ale na początku związku, kiedy poinformowały swoich rodziców, że będą razem, nie było wcale tak łatwo. Ich rodziny są katolickie i potrzeba było czasu na zrozumienie. Jedna z kobiet opowiada, że rodziców przeraziło nie to, że kochają osobę tej samej płci, tylko właśnie to, że w naszym kraju można napotkać dużo przeszkód w takiej sytuacji.

Moja mama radziła się nawet księdza. I on jej powiedział bardzo mądre słowa: "bądź matką i kochaj. I tyle"

Jak wyglądał ich coming out i początki znajomości. Z jakimi trudnościami muszą się zmagać na co dzień? Co piszą im inne osoby nieheteronormatywne w wiadomościach prywatnych na Instagramie? "Ja często płaczę, jak odczytuję te wiadomości, bo nadal trochę nie dowierzam, że jakby te treści, mogą mieć taki sens dla kogoś" - mówi jedna z kobiet. Całej rozmowy posłuchacie w podcaście "Siła kobiet", klikając w baner poniżej.