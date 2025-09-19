O szukaniu miłości w sieci. Blaski i cienie randek z aplikacji

"Przede wszystkim samotność. Z drugiej strony, takie pragnienie, że już mam dosyć bycia samemu, chciałbym coś zmienić" – mówi psychoterapeutka Marlena Kazoń, tłumacząc, dlaczego ludzie sięgają po aplikacje randkowe. Często chodzi również o "pragnienie zobaczenia siebie w oczach innych", sprawdzenie swojej atrakcyjności i poczucie, że "ktoś mnie jeszcze może pokochać".

Tylko autoprezentacja?

Jednak wirtualny świat randek ma swoje pułapki. Kreowanie idealnego wizerunku na profilu, często odbiegającego od rzeczywistości, może prowadzić do rozczarowań podczas pierwszego spotkania. "Sprzedajemy się w jak najlepszym świetle, sprzedajemy oczywiście w cudzysłowie, ponieważ to nie jest żadna sprzedaż, tylko autoprezentacja" – zauważa Kazoń.

Porównywanie się z innymi profilami w aplikacjach randkowych i mediach społecznościowych może wywoływać negatywne emocje. "Jeżeli mamy kompleksy wizualne, to słyszymy i widzimy: O jejku, ona ma 40 lat i tak super wygląda i uprawia sport i biega maratony, a ja żadnego sportu nie uprawiam, jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaję".

Dbaj o samoocenę

Jak zatem odnaleźć się w wirtualnym świecie randek? Kluczowe jest jasne określenie własnych celów i świadomość potencjalnych zagrożeń, takich jak "ghosting" czy oszustwa. Ważne jest również dbanie o samoocenę, niezależnie od reakcji innych użytkowników aplikacji. Uczciwość i autentyczność to klucz do udanej randki w sieci. "Musimy coś dobrego napisać, żeby ktoś się do nas odezwał" – zauważa ekspertka.

Kiedy lepiej zrezygnować z poszukiwania miłości w sieci? "Zbyt szybko po żałobie po związku. Czyli kończymy związek, przeżywamy żałobę i dajemy sobie czas. I to jest bardzo ważne” – radzi psychoterapeutka Marlena Kazoń.

Więcej o szukaniu miłości przez aplikacje randkowe usłyszycie w nowym odcinku "Psychonawigacji".