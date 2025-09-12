Kłótnie w związku. Jak przekuć spory w budowanie silnej relacji?

Kłótnie w związku często postrzegane są jako coś negatywnego, zwiastun problemów, a nawet rozpadu relacji. Tymczasem, jak przekonują eksperci, spory mogą być konstruktywne i prowadzić do pogłębienia więzi, pod warunkiem że potrafimy się kłócić w odpowiedni sposób.

Kłótnia. Szansa na rozwój?

"Kłótnia to informacja. To sygnał, że coś w związku wymaga zmiany, przepracowania" – słyszymy w podcaście "Psychonawigacje". Zamiast unikać sporów, warto je potraktować jako okazję do lepszego poznania potrzeb partnera i swoich własnych. Podstawą konstruktywnej kłótni jest otwarta i szczera komunikacja. "Mów o swoich uczuciach, nie oskarżaj. Zamiast "Ty zawsze robisz to źle", powiedz "Czuję się zraniony, kiedy tak się zachowujesz" – radzi terapeutka par.

Nawet w ogniu kłótni, ważne jest, aby pamiętać o szacunku dla partnera. "Staraj się zrozumieć jego punkt widzenia, nawet jeśli się z nim nie zgadzasz. Empatia to podstawa zdrowej relacji" – podkreśla specjalistka.

Unikanie destrukcyjnych zachowań

Podczas kłótni łatwo o emocjonalne reakcje, które mogą zaszkodzić relacji. Ważne jest, aby unikać pewnych zachowań. "Milczenie to forma przemocy. Zamiast unikać rozmowy, powiedz, że potrzebujesz czasu, aby ochłonąć, ale wrócisz do tematu" – słyszymy. "Wyciąganie starych grzechów to prosty przepis na eskalację konfliktu. Skup się na problemie, który jest aktualny". "Nigdy nie przekraczaj granicy szacunku. Obrażanie partnera to coś, czego nie da się cofnąć" – przestrzegają specjaliści.

Kiedy szukać pomocy?

Jeśli kłótnie w związku stają się częste, intensywne i destrukcyjne, warto rozważyć skorzystanie z pomocy specjalisty. Terapia par może pomóc w nauce zdrowej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Więcej o kłótniach w związkach usłyszycie w nowym odcinku "Psychonawigacji".