Przepiękne modlitwy adwentowe. Idealne na każdy dzień Adwentu 2025. Przygotuj się na narodziny Jezusa

Adwent to czas duchowego przygotowania katolików na Boże Narodzenie, symbolizujący oczekiwanie na narodziny Chrystusa i Jego powtórne przyjście.

Okres ten to także wezwanie do pokuty, refleksji nad życiem, czynienia miłosierdzia i intensywniejszej modlitwy, m.in. poprzez Roraty.

Odkryj, jakie modlitwy adwentowe pomogą Ci pogłębić wiarę i przygotować serce na to wyjątkowe wydarzenie!

Adwent 2025. Czym jest dla katolików?

Adwent 2025 to okres w roku liturgicznym, który w Kościele katolickim, protestanckim i anglikańskim poprzedza Boże Narodzenie. Rozpoczyna się cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem i kończy się w Wigilię Bożego Narodzenia. Jest to czas przygotowania na przyjście Jezusa Chrystusa, zarówno w sensie historycznym, czyli upamiętniającym narodziny Jezusa w Betlejem, jak i eschatologicznym - to oczekiwanie na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Adwent jest dla katolików również czasem wezwania do pokuty i nawrócenia. To okazja do refleksji nad swoim życiem, naprawienia błędów i zbliżenia się do Boga. Pamiętajmy również, że to czas, w którym szczególnie powinniśmy okazywać miłosierdzie i dzielić się z potrzebującymi. To okazja do pomocy innym i czynienia dobra. W tym okresie zachęca się wiernych do intensywniejszej modlitwy, uczestnictwa w Roratach i czuwania, aby być gotowym na przyjście Pana.

Poniżej znajdziesz przepiękne modlitwy adwentowe, które są odpowiednie na każdy dzień tego wyjątkowego okresu.

Modlitwy adwentowe 2025. Przygotuj się na przyjście Jezusa

W czasie Adwentu przygotowujemy się na ponowne przyjście Jezusa. W tym czasie każdy katolik pochyla się nad swoim sumieniem i wiarą. Specjalnie z tej okazji przygotowaliśmy kilka modlitw adwentowych 2025, które możesz wykorzystać każdego dnia.

Modlitwa powszechna na Adwent

Wszechmogący Boże, który posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby był światłem dla świata, prosimy Cię: Otwórz nasze serca na Twoje słowo i przygotuj nas na przyjęcie Królestwa Twojego Syna.

Daj nam łaskę czuwania w modlitwie, pokucie i czynnej miłości bliźniego.

Pobudź nas do dzielenia się radością Ewangelii z tymi, którzy są daleko od Ciebie.

Błogosław naszą Ojczyznę i obdarz ją pokojem i sprawiedliwością.

Wejrzyj na cierpiących, samotnych i opuszczonych i daj im pocieszenie.

Przyjmij do swojej chwały naszych bliskich zmarłych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej w Adwencie (Antyfona Maryjna)

Alma Redemptoris Mater: Święta Matko Odkupiciela, któraś porodziła przedziwnie, Bramo niebios otwarta, Gwiazdo Morska, wspomóż upadający lud, który pragnie powstać. Ty, któraś zrodziła swego Stwórcę, a zawsze pozostajesz Dziewicą, wysłuchaj nasze prośby.

Modlitwa na zapalenie świecy adwentowej

Przy zapalaniu pierwszej świecy – świecy nadziei:

Boże, Ojcze nasz, Ty jesteś źródłem wszelkiej nadziei. Prosimy Cię, napełnij nasze serca nadzieją na przyjście Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który jest światłem świata. Niech ta świeca przypomina nam o Twojej obietnicy zbawienia.

Przy zapalaniu drugiej świecy – świecy pokoju:

Boże, Książę Pokoju, prosimy Cię, obdarz nas pokojem w naszych sercach, w naszych rodzinach i na całym świecie. Niech ta świeca przypomina nam o Twojej miłości i miłosierdziu.

Przy zapalaniu trzeciej świecy – świecy radości:

Boże, źródło wszelkiej radości, prosimy Cię, napełnij nasze serca radością z powodu zbliżającego się Narodzenia Twojego Syna. Niech ta świeca przypomina nam o Twojej obecności wśród nas.

Przy zapalaniu czwartej świecy – świecy miłości:

Boże, który jesteś Miłością, prosimy Cię, naucz nas kochać Ciebie i naszych bliźnich. Niech ta świeca przypomina nam o Twojej ofierze miłości, którą złożyłeś dla naszego zbawienia.

Wybierz te modlitwy, które najbardziej odpowiadają Twoim potrzebom i intencjom. Pamiętaj, że Adwent to czas przygotowania serca na przyjście Jezusa Chrystusa, więc najważniejsze jest szczere i osobiste spotkanie z Bogiem w modlitwie.