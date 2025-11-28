Prognozy pogody na Boże Narodzenie 2025 wskazują na zmienną aurę, z początkowym ociepleniem, a następnie ochłodzeniem.

Polska doświadczy wahań temperatur, od kilkunastu stopni na plusie do mrozu, z możliwością obfitych opadów śniegu.

Synoptycy przewidują, że największe szanse na białe święta będą miały regiony południowe i wschodnie kraju.

Czy te przewidywania się sprawdzą i przyniosą nam upragnione, śnieżne Boże Narodzenie?

Zaskakująca pogoda w listopadzie

Prognozy pogody na najbliższe dni wskazują, że wiele będzie się działo. W ostatnich dniach nad Europą zauważalne były wysokie zmiany temperatur. Nad większością kontynentu dominowało chłodne powietrze i w wielu rejonach, podobnie jak w Polsce, pojawił się pierwszy śnieg. Nadal było jednak kilka regionów z wysokimi temperaturami jak na listopad. Jak podaje portal dobrapogoda24 przykładem takiego stanu rzeczy jest południowa Hiszpania, gdzie zanotowano nawet 22 stopnie Celsjusza.

Fala ciepła zbliża się do Polski. Nawet kilkanaście stopni na plusie

Najnowsze prognozy pogody dotyczące Polski wskazują wiele zmian. Czeka nas zmienna pogoda, która może mieć wpływ na nasze samopoczucie. Po okresie z zimową aurą, od początku przyszłego tygodnia do Polski zacznie napływać znacznie cieplejsze powietrze, co przyniesie wyraźną zmianę pogody. Weekend będzie jeszcze przejściowy, ale już od poniedziałku, 1 grudnia, poczujemy wyraźne ocieplenie.

W weekend (28-29 listopada) pogoda będzie się stopniowo zmieniać. Chociaż noce pozostaną mroźne, z temperaturami spadającymi do -7°C, a lokalnie nawet -9°C, w ciągu dnia temperatury zaczną rosnąć. Na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą od 1°C do 4°C. Miejscami mogą występować słabe, marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź, dlatego na drogach i chodnikach może być niebezpiecznie.

Od początku grudnia nad Polską dominować zacznie potężny antycyklon (wyż), który przyniesie stabilizację pogody i znaczące ocieplenie. Ilość opadów wyraźnie się zmniejszy. W pierwszej połowie tygodnia temperatury w ciągu dnia będą już wyraźnie dodatnie, osiągając od 2°C do 6°C w większości kraju. Najcieplej prognozowane jest na zachodzie oraz na Podkarpaciu, gdzie termometry mogą pokazać nawet 10°C-12°C.

Pogoda na Boże Narodzenie 2025. Wszystko już wiadomo

Synoptycy mogą już prognozować z większym prawdopodobieństwem pogodę na Boże Narodzenie. Według najnowszych modeli meteorologicznych przełom listopada i grudnia to kolejne zawirowania w pogodzie. Wędrujące fronty atmosferyczne przyniosą intensywne wiatry i opady śniegu. W następnych dniach nad Polską pojawi się powietrze atlantyckie, które przyniesieni cieplejszą pogodę. Według synoptyków najzimniejsza ma być trzecia dekada grudnia. Wtedy to temperatury spadną i w wielu miejscach mogą pojawić się opady śniegu.

Prognozy wskazują, że w okresie świątecznym (20-29 grudnia) przez Polskę mogą przemieszczać się fronty atmosferyczne, przynosząc zmienną pogodę z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, a na zachodzie również deszczu.

Opady śniegu: Największe prawdopodobieństwo opadów śniegu i utrzymania się białego krajobrazu wystąpi na wschodzie i południu Polski. Jeden z modeli (CFS) przewiduje, że w Wigilię i Boże Narodzenie pokrywa śnieżna może sięgnąć od 2 do nawet 20 centymetrów, w zależności od regionu.

Największe prawdopodobieństwo opadów śniegu i utrzymania się białego krajobrazu wystąpi na wschodzie i południu Polski. Jeden z modeli (CFS) przewiduje, że w Wigilię i Boże Narodzenie pokrywa śnieżna może sięgnąć od 2 do nawet 20 centymetrów, w zależności od regionu. Regionalne różnice: Tradycyjnie, największa szansa na białe święta jest na wschodzie i południu Polski, a najmniejsza na zachodzie kraju, gdzie temperatury mogą być wyższe.