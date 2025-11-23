To wydarzy się w pogodzie już w niedzielę, 23 listopada. Górale będą zacierali ręce, a Warszawie, Krakowie oraz Łodzi będą klęli niczym szewcy. Sprawdź, jak się przygotować

Zimowa aura nadchodzi do Polski, przynosząc opady śniegu już pod koniec listopada.

Synoptycy przewidują, że śnieg pokryje znaczną część kraju, a w niektórych miastach pokrywa śnieżna może osiągnąć do 5 cm.

Sprawdź, jak przygotować się na nadchodzącą zimę i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Czy to zapowiedź mroźnej zimy, czy tylko krótkotrwały atak? Przeczytaj artykuł, aby poznać szczegółowe prognozy dla Twojego regionu!

Pogoda w Polsce na koniec listopada. Czeka nas przedwczesny grudzień?

O ataku zimy mówiło się już od pewnego czasu. Wstępne modele pogodowe zakładały, że tegoroczna zima będzie mroźnia oraz śnieżna, a także, że w końcu mogą nas czekać białe święta Bożego Narodzenia. Obecnie prognozy na grudzień 2025 się nieco zmieniły i niektórzy synoptycy wskazują, że możliwy jest również scenariusz, w którym przeważać będą opady deszczu.

Zima postanowiła jedna zrobić niespodziankę i przyjść już w listopadzie. W naszym klimacie opady śniegu w tym miesiącu jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie były niczym nadzwyczajnym. Grube warstwy śniegu potrafiły leżeć już 1 listopada na Wszystkich Świętych. Zmiany klimatyczne sprawiły jednak, że listopad raczej kojarzył się nam się pochmurną i deszczową porą. W tym roku miłośnicy zimy będą mogli się mile zaskoczyć. Opady śniegu na terenie Polski prognozowane były już od kilku dni. W piątek oraz sobotę 21 i 22 listopada śnieg sypał na południu Polski. Najnowsze prognozy wskazują, że w niedzielę, 23 listopada zimowa aura zawita już w całej Polsce. Jak powiedziała na antenie TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek w nocy w soboty na niedzielę nad Polskę wkroczy powietrze, które przyniesie ze sobą opady śniegu. - Coś ciekawego ma zadziałać się w nocy z soboty na niedzielę, bo trzecie takie zafalowanie ma mocniej wkroczyć w Polskę i objąć już od północy w niedzielę do poniedziałku rano również Mazowsze, Podlasie, Warmię, Mazury i Ziemię Łódzką. W świetle dzisiejszych wyliczeń modelu GFS połowa Polski będzie przykryta śniegiem, z tym że te najobfitsze opady skupią się na południu i południowym wschodzie, bo to jednak będą trzy doby ciągłych opadów z niewielkimi przerwami - wskazała synoptyk. Oznacza to, że pokrywa śnieżna może pojawić się w największych, polskich miastach. Prognozuje się, że w Warszawie, Krakowie, Łudzi, a także Radomiu oraz Białymstoku przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 5 centymetrów.

Pogoda dla Polski

Warszawa

Niedziela 23.11: przelotny śnieg i słabe opady śniegu, 0 / -5°C.

Poniedziałek 24.11: okresowe opady śniegu, 0 / -1°C.

Kraków

Niedziela 23.11: śnieg z przerwami, miejscami lekki, -1 / -9°C.

Poniedziałek 24.11: pochmurno, bez większych opadów, 1 / -1°C.

Łódź

Niedziela 23.11: trochę śniegu, chłodno, -1 / -5°C.

Poniedziałek 24.11: śnieg z przerwami, lokalnie słaby, 1 / -1°C.

Wrocław

Niedziela 23.11: zachmurzenie z rozpogodzeniami, 0 / -4°C.

Poniedziałek 24.11: ocieplenie i topniejący śnieg / deszcz ze śniegiem, 4 / -1°C.

Poznań

Niedziela 23.11: najpierw więcej chmur, potem słoneczniej, -1 / -5°C.

Poniedziałek 24.11: przelotny śnieg, 2 / -1°C.

Gdańsk

Niedziela 23.11: chmury i słońce, bez większych opadów, 0 / -5°C.

Poniedziałek 24.11: pochmurno, 0 / -2°C.

Szczecin

Niedziela 23.11: częściowo słonecznie, 1 / -4°C.

Poniedziałek 24.11: niskie chmury, raczej sucho, 2 / 0°C.

Lublin

Niedziela 23.11: śnieg z przerwami, miejscami słaby, -1 / -6°C.

Poniedziałek 24.11: duże zachmurzenie, 0 / -1°C.

Bydgoszcz

Niedziela 23.11: sporo chmur, chłodno, 0 / -6°C.

Poniedziałek 24.11: niskie chmury, możliwa wilgoć w powietrzu, 1 / -2°C.

Katowice

Niedziela 23.11: kończący się śnieg, później opady topniejącego śniegu, -1 / -7°C.

Poniedziałek 24.11: przelotny śnieg, 2 / -1°C.

Jak się przygotować na pierwszy atak zimy?

Przede wszystkim zadbaj o garderobę. Jesienne kurtki i płaszcze mogą już nie być wystarczające. To czas, aby wyjąć z szaf zimowe odzienie wierzchnie. Eksperci wskazują, że najcieplejsze są kurtki z naturalnym puchem oraz wełniane płaszcze. Nie zapominaj także o odpowiednich butach. Pierwsze opady śniegu są mokre. Potrzebujesz nieprzemakalnego obuwia z dobrym podeszwami, które nie będą ślizgały się na cienkiej i śliskiej powierzchni śniegu. Tutaj dowiesz się, jak zabezpieczyć podeszwy butów, aby się nie ślizgały. Pamiętaj także, że rano może złapać mróz, a szyby w samochodach będą pokryte szronem. Wyjdź kilka minut wcześniej, aby przygotować auto do podróży. Obecne przepisy w Polsce przewidują kary za nieodśnieżone auto. Mandat może wynieść nawet 3000 zł.