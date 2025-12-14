Świąteczne zakupy z domu? Wybierz idealny prezent podczas porannej kawy

Nic dziwnego, że coraz chętniej szukamy rozwiązań, które pozwalają skompletować prezenty dosłownie w kilka chwil. Zamiast zaczynać od zera, sięgamy po prezentowniki: gotowe zestawienia pomysłów, które podpowiadają, co sprawdzi się dla fana designu, co dla miłośniczki książek, a co dla dzieci, które z zabawek wyrastają szybciej, niż zdążymy się zorientować. Właśnie takim świątecznym pomocnikiem może okazać się prezentownik dostępny w aplikacji Żabka Jush.

Budowanie emocji… z klocków

Jednym z najmocniejszych trendów ostatnich lat są prezenty, które dają coś więcej niż „fajny przedmiot”. Mają w sobie moment skupienia, poczucie, że robimy coś własnymi rękami. Tu idealnie wpisują się zestawy LEGO®. Kwiaty, które wyglądają jak designerska dekoracja do domu, czy dla miłośników motoryzacji modele takie, jak: Speed Champions Bolid F1 Ferrari SF-24 LEGO® czy Speed Champions Mclaren F1 LEGO® w miniaturowej wersji. A w przypadku dzieci zabawa coraz częściej łączy się z nauką. Pociąg z cyferkami nauka liczenia LEGO® lub zestaw Blue i Łatko na placu zabaw LEGO®, rozwijają ciekawość i sprawiają, że budowanie staje się rodzinną przygodą.

Technologia, która szybko staje się „codziennością”

Świetny prezent to często taki, który od razu wchodzi do codziennego użycia. Nic dziwnego, że elektronika wciąż utrzymuje się bardzo wysoko na świątecznych listach. Wśród propozycji Samsunga na ten sezon można znaleźć trzy zupełnie różne kierunki. Smartfon Galaxy A16 to solidny towarzysz na co dzień dla tych, którzy cenią niezawodność. Galaxy Buds3 to prezent dla osób, które nie rozstają się z muzyką ani podcastami. Dla aktywnych, „wiecznie w biegu”, naturalnym wyborem będzie smartwatch Galaxy Fit3, który porządkuje w jednym miejscu kroki, sen i codzienne cele. To ten typ prezentów, który po świętach po prostu z nami zostaje.

Historie, które zostają na dłużej

Pod choinką wciąż świetnie sprawdzają się klasyki: książki, puzzle, planszówki – to one najczęściej tworzą nowe rytuały. Po raz pierwszy, Empik we współpracy z Żabką Jush przygotował przekrojowy zestaw tytułów, do zamówienia w aplikacji nawet w 15 minut. Jest „Węzeł czasu” Remigiusza Mroza dla tych, którzy lubią zwroty akcji, „Atomowe nawyki” Jamesa Cleara i „Teoria Pozwól Mi” Mel Robbins dla osób stawiających na rozwój osobisty, a dla najmłodszych uwielbiana „Kicia Kocia i Nunuś”. Do tego dochodzą Puzzle Flower Deer – piękne, wymagające i idealne na zimowe wieczory, kiedy potrzebujemy uspokoić głowę.

Są też prezenty, które z pozoru wydają się najmniej efektowne, a w praktyce wywołują największy uśmiech – skarpetki, miękkie, kolorowe, z różnymi motywami. Tu świetnie sprawdzą się te od Many Mornings, rozpoznawalne po charakterystycznych wzorach i kolorach, które trudno pomylić z jakąkolwiek inną marką.

Prezentownik pod ręką, dosłownie w czasie jednej kawy

Wszystkie te kategorie od zestawów LEGO®, przez elektronikę Samsunga, po książki i puzzle z Empiku, skarpetki, zestawy kosmetyczne i upominki dla zwierzaków coraz częściej spotykają się w jednym miejscu: w tym roku w prezentowniku Żabka Jush. Wystarczy kilka minut, żeby przejrzeć gotowe propozycje zamiast przeskakiwać między zatłoczonymi sklepami a chaotyczną listą notatek w telefonie. Dzięki takim rozwiązaniom świąteczne przygotowania mogą wyglądać tak, jak wszyscy sobie tego życzymy: prosto, wygodnie i w swoim tempie.