Jaka będzie zima 2025/2026? Ostre słowa na temat tego, co się będzie działo! Potężne anomalie wpłyną na zdrowie i samopoczucie Polaków!

Większość ekspertów przewiduje łagodną zimę 2025/2026, z lokalnymi opadami śniegu.

Jednak znany jasnowidz Krzysztof Jackowski ma inną wizję, zapowiadając zimę pełną anomalii.

Według Jackowskiego, czeka nas krótki, intensywny atak mrozu i śniegu, poprzedzony i zakończony okresem niezwykłego ocieplenia.

Jak te gwałtowne zmiany wpłyną na nasze samopoczucie i zdrowie? Sprawdź w artykule!

Jaka będzie zima 2025/2026? Znany jasnowidz już to wie!

Większość osób jeszcze nie myśli o nadchodzącej zimie. Jesteśmy w szczycie sezonu wakacyjnego i wiele Polaków skupia się na urlopowych planach, a nie na przygotowywaniach zimowych kurtek. W internecie pojawiają się już pierwsze prognozy dotyczące zimy 2025/2026. Czy czeka nas prawdziwa i śnieżna zima? Eksperci są raczej skłonni, że czeka nas kontynuacja łagodnych zim. Możliwe są lokalne opady śniegu, ale raczej nie mamy, co się spodziewać ogromnej pokrywy śnieżnej.

W temacie pogody na zimę 2025/2026 wypowiedział się także najsłynniejszy, polski jasnowidz, czyli Krzysztof Jackowski. Mężczyzna na jasną wizję dotyczącą tego, co czeka nas w przyszłości. Okazuje się, że nadchodząca zima będzie obfitowała w anomalie i czekają nas potężne zmiany.

- Zima będzie jedną wielką anomalią. Najpierw przez krótki czas będzie okres ciepły, zdecydowanie za ciepły jak na zimę. Potem nagły atak zimy z potężnym mrozem i z wielkimi śniegami. Później jeszcze większe ocieplenie niż te, które będzie przed tym atakiem zimy. Ten atak zimy będzie krótki. Taka anomalia, taka potężna huśtawka mi się kojarzy, ale z bardzo dużymi różnicami - skomentował jasnowidz Krzysztof Jackowski.

Potężne anomalie zimą 2025/2026. Co nas czeka?

Częste i gwałtowne zmiany pogody nie wpływają dobrze na samopoczucie. Meteopaci mogą odczuwać przemęczenie oraz rozdrażnienie. Zmiany pogody to również zmiany ciśnienia atmosferycznego. Oznacza to może senność oraz bóle głowy. Bardzo zmienna pogoda może także wpływać na układ odpornościowy. Nagłe zimno, a potem okresy ciepła sprzyjają przeziębieniom oraz ogólnemu osłabieniu.