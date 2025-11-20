Musisz zrobić to z kostką brukową przed zimą. Wymieszaj i spryskaj zanim złapią mrozy. Dzięki temu usuniesz mech, który nie wróci wiosną. Usuwanie mchu z kostki brukowej

Mech na kostce brukowej to problem, który może prowadzić do poślizgnięć i uszkodzeń nawierzchni.

Ocet to skuteczny sposób na pozbycie się mchu: wystarczy wymieszać go z wodą i spryskać kostkę.

Pamiętaj, aby nie stosować octu w pobliżu roślin, a w takich miejscach użyj kredy, która zmieni pH podłoża.

Chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie i bezpiecznie usunąć mech z kostki brukowej? Przeczytaj cały artykuł!

Wymieszaj z wodą i spryskaj kostkę brukową. Wyżre mech co do jednego

Mech jest wszędobylski i rośnie praktycznie wszędzie. Jako, że mech nie posiada korzeni potrafi rosnąć nawet na nieorganicznych materiałach. Często porasta kostkę brukową, drewniane balustrady, a nawet dachy. Najczęściej mech pojawia się tam, gdzie panują odpowiednie warunki atmosferyczne. Mech lub wilgotne i zacieniona miejsca.

W ekosystemie mech pełni wiele potrzebnych funkcji. Przede wszystkim magazynuje wodę w glebie i użyźnia podłoże. Gdy jednak pojawia się na kostkę brukowej to należy go usunąć. Mech porastający bruk może stanowić niebezpieczeństwo. Jest on śliski i bardzo łatwo się na nim poślizgnąć. Dodatkowo duże połacie mchu porastające nieorganiczne elementy mogą prowadzić do ich uszkodzenia. Kostka brukowa może zacząć pękać i trzeba będzie ją wymieniać.

Jesień i wczesna zima to dobra pora na usuwanie mchu. Zdarzysz przeprowadzić kilka zabiegów dzięki którym mech nie nawróci wiosną. Pamiętaj jednak, aby zabiegiem usuwające mech z kostką brukowej przeprowadzać zanim nadają przymrozki.

Najskuteczniejszy sposobem na usuwanie mchu jest ocet. Jego silna, kwasowa formuła świetnie wysusza wszelkiego rodzaju porosty. Aby przeprowadzić skuteczny zabieg należy wymieszać ocet z wodą w równych proporcjach i obficie spryskać kostkę brukową. Zabieg ten wykonuj w bezdeszczowe dni. Po jednej dobie zauważysz, że mech został praktycznie wypalony. Ręcznie usuń jego resztki. Powtórz czynność w następnym tygodniu. Dzięki temu skutecznie pozbędziesz się mchu z całej kostki brukowej, a co najważniejsze, nie nawróci on wiosną.

Usuwanie mchu z kostki brukowej. Tam nie pryskaj octem

Nie wszystkie miejsca można opryskiwacz octem. Jego silna formuła może okazać się szkodliwa dla innych roślin. Unikaj stosowania octu w pobliżu rabatem z kwiatami i na brzegach ścieżki. Przypadkowy oprysk octem innych roślin może sprawić, ze zaczną żółknąć i obumierać. W takich miejscach zastosuj kredę. Wystarczy, że poruszysz zwykłą, szkolną kredę i rozsypiesz w miejscach, gdzie pojawia się mech. Dlaczego akurat kreda? Mech najczęściej rośnie w miejscach, gdzie dominuje kwaśne podłoże. Kreda ma odczyn zasadowy i neutralizuje kwasowe pH sprawiając, że warunki stają się niesprzyjające dla rozwoju mchu.