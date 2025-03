Wystarczy to i 5 l wody, a w 1 dobę wypali mech na chodniku przed domem. Nie zostanie po nim najmniejszy ślad. Usuwanie mchu z kostki brukowej

Koniecznie zrób to z trawą na przełomie marca i kwietnia, a będzie gęsto zielona przez cały sezon. To najważniejszy zabieg dla trawy w ogrodzie. Pielęgnacja trawnika

Mech to naturalny element poszycia leśnego. Wiele osób jest zdania, że miejscu mchu jest właśnie w lesie. Gdy zaczyna porastać przydomowe trawniki i chodniki, to zaczyna się problem. Kostka brukowa na ścieżce to proste i tanie rozwiązanie. Niestety, kostka brukowa absorbuje dużo wilgoci, co sprawia, że może się pojawić mech. Jak się pozbyć mchu z kostki brukowej? Ten prosty oprysk usuwa mech.

Rozpuść to w wodzie i spryskaj kostkę brukową. W ten sposób szybko pozbędziesz się mchu

Mech często porasta wilgotne i zacienione miejsca. Może pojawić się na przydomowych chodnikach, które nie posiadają odpowiedniego systemu wentylacji i gromadzi się na nim woda. Kostka brukowa porośnięta mchem niszczeje i może popękać. Staje się ona również śliska i istnieje spore ryzyko poślizgnięcia się na niej. Aby pozbyć się mchu z kostki brukowej można sięgnąć po naturalne sposoby. Jednym z częściej polecanych jest oprysk z boraksu. To substancja, która w wysokim stężeniu może zabić rośliny. Dzięki tym właściwościom świetnie radzi sobie z usuwaniem mchu. Wystarczy, że rozpuścisz boraks w 5 l wody i opryskasz bruk. W przypadku miejsc mocno porośniętych mchem możesz bezpośrednio rozsypać boraks. Substancja ta jest bezpieczna dla kostki brukowej, pamiętaj jednak, by unikać aplikowani boraksu na inne rośliny, które rosną w pobliżu. Boraks może je zniszczyć.

Sposób na mech na kostce brukowej. Wersja dla odważnych

Skutecznym sposobem na pozbycie się mchu z kostki brukowej jest również palnik gazowy. To propozycja dla odważnych. Palnik do wypalania chwastów to skuteczne narzędzie. Na długie lata całkowicie wypala mech porastający bruk. Po wypaleniu obumarłe rośliny wymagają ręcznego usunięcia. Palnik do chwastów kupisz praktycznie w każdym sklepie ogrodniczym.