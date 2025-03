W 3 dni zabije ćmę bukszpanową. Nie przegap tego terminu! W ten sposób uratujesz krzewy przed ćmą bukszpanową

Rozsyp to wokół krzaczków agrestu, a latem podwoisz zbiory owoców. Nawożenie agrestu, dzięki któremu owocowanie będzie dwa razy większe. Domowa odżywka do agrestu

Kiedy wykonać oprysk na ćmę bukszpanową? Nie przegap tego terminu

Nasi dziadkowe nie mieli tego problemu. Ćma bukszpanowa to stosunkowo nowy gatunek szkodników. Został ona opisany w 1859 roku przez angielskiego entomologa Francisa Walkera pod nazwą Phakellura perspectalis. Do Europy przybyła z Azji latach dwustutysięcznych. W Polsce ćma bukszpanowa pojawiła się w okolicach roku 2012. Początkowo ćma bukszpanowa nie miała naturalnych przeciwników dlatego też bardzo szybko rozprzestrzeniła się po Polsce. Ćma bukszpanowa to rodzaj nocnego motyla, który żywi roślinami. Największymi szkodnikami są larwy, które potrafią ogołocić całe krzewy. Oprócz zniszczonych pędów oraz liści ćma bukszpanowa pokrywa krzewy "pajęczyną", która ogranicza rozrost roślin. To charakterystyczny objaw, że krzew został zaatakowany przez ćmę bukszpanowa. Co ciekawe, ćma bukszpanowa atakuje nie tylko krzewy bukszpanu, ale także laurowiśnię lub trzmielinę.

Ćma bukszpanowa zaczyna żerowanie wczesną wiosną. W tym okresie najbardziej aktywne są gąsienice. Szczyt żerowania larw przypada na późną wiosnę. Pierwsze opryski na ćmę bukszpanową należy przeprowadzić już wczesną wiosną. Optymalnym terminem jest kwiecień. Dziek temu zniwelujesz ryzyko złożenia jaj i zniwelujesz dorosłe osobniki.

Domowy oprysk na ćmę bukszpanową

Zdarza się, że jedynym skutecznym sposobem pozbycia się ćmy bukszpanowej jest jej mechanicznie usuwanie. To jednak czasochłonna czynność, która nie zawsze gwarantuje sukces. Znajomy działkowicz zdradził mi swój sposób. Okazało się, ze pozbycie się ćmy bukszpanowej może być banalnie proste. Wystarczy przygotować domowy oprysk na ćmę bukszpanową. Zmieszaj 2 łyżki sody oczyszczone z 1 łyżką płynu do naczyń i 1 litrem wody. Całość porządnie wymieszaj i spryskaj bukszpan. Oprysk stosuj codziennie przez 2 tygodnie. Po każdorazowym spryskaniu rośliny osobniki ćmy powinny spaść na ziemię. Wybierz je porządnie i zniszcz.

W 3 dni zabije ćmę bukszpanową. To najbardziej skuteczny sposób

Wśród najskuteczniejszych, kupnych preparatów na ćmę bukszpanową wymienia się te, które zawierają bakterie Bacillus thuringiensis. To najsilniejszy, naturalny wróg wielu szkodników. Bakteria ta zasiedla przewody pokarmowe szkodników poprzez przyłączenie się do białek receptorowych na powierzchni komórek jelitowych owadów. Tam wytwarzane są białka toksyczne dla gąsienic. Zaatakowane w ten sposób szkodni umierają w ciągu maksymalnie 3 dób. Bacillus thuringiensis jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Wybierając kupny oprysk na mszyce upewnij się, czy w składzie jest właśnie bakteria Bacillus thuringiensis.