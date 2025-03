Wlej do kopca kreta domowy napar, a szkodnik wyniesie się gdzie pieprz rośnie. Więcej go nie zobaczysz w swoim ogrodzie. Sposób na kreta

Wrzuć to do spłuczki i ciesz się pięknym zapachem w toalecie. Muszla klozetowa dłużej będzie czysta, a kamień nie osiądzie na jej ściankach

Babunia zawsze przykładała to do stóp na wiosnę. Sposób na odciski z PRL-u działał lepiej niż zmiękczające maści z apteki. Usuwanie nagniotków domowymi sposobami

Wlej do kopca kreta domowy napar, a szkodnik wyniesie się raz na zawsze

Krety w ogrodzie to zmora każdego posiadacza podwórka. Często postrzegane są jako szkodniki, gdyż niszczą korzenie roślin, tworzą kopce na trawnikach i uszkadzają systemy nawadniające. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że krety kopiąc tunele w poszukiwaniu pożywienia, spulchniają i napowietrzają glebę, co sprzyja rozwojowi roślin. Tak czy inaczej, kiedy widzimy przekopy na trawniku pierwszą myślą, jaka pojawia się w naszej głowie, jest pytanie, jak pozbyć się kreta z ogrodu. Oczywiście z racji na fakt, że są to zwierzęta objęte ochroną, zdecydowanie powinniśmy wybierać humanitarne sposoby na kreta. I tu z pomocą przychodzi domowy odstraszacz na krety. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że krety wprost nie znoszą zapachu czosnku. Ten intensywny aromat działa na nie odstraszająco. Dlatego warto przygotować napar z czosnku i wlać go do kopca, a szkodnik wyniesie się z Twojego ogrodu raz na zawsze.

Domowy napar odstraszajacy krety

Przygotowanie takiego naturalnego sposobu na kreta jest naprawdę proste. Potrzebujesz główki czosnku. Rozgnieć każdy ząbek i zalej go litrem ciepłej wody. Pozostaw pod przykryciem do ostygnięcia i wlej go do kopca kreta na swoim podwórku. Można również umieścić rozgniecioną główkę czosnku bezpośrednio w kopcu, a gdy kret tylko poczuje jej zapach to szybko ucieknie.

Sposoby na pozbycie się kreta z ogrodu

Istnieje kilka sposobów na pozbycie się kreta z ogrodu. Pierwszą z nich są tak zwane żywołapki lub pułapki tunelowe na kreta. Są to niewielkie tunele, które umieszcza się w ziemi. Innym skutecznym sposobem na pozbycie się kreta z ogrodu są substancje zapachowe, których to zwierzę po prostu nie znosi. Można wlać do kopca maślankę. Okazuje się, że krety tak bardzo nie lubią jej zapachu, że momentalnie wyprowadzą się z naszej działki. Zaleca się również, aby wbić do ziemi długi patyk i umieścić na nim pustą metalową puszkę.