Wrzucam do wody i po 6 godzinach pryskam rośliny. Usuwa mszyce już w kilka sekund. Szkodniki uwalniają rośliny i nie wracają. Domowy oprysk na mszyce

Wymieszaj ze sobą te 2 składniki i odczekaj 6 godzin. Domowy oprysk na mszyce

Mszyce to wyjątkowe oporne szkodniki. Pojawiają się w ogrodzie już wczesną wiosna i żerują aż do późnego lata. Mszyce nie są wybredne i żerują zarówno na krzewach ozdobnych jak i krzaczkach z owocami. Często pojawiają się na różach, malinach oraz krzaczkach pomidorów. Mszyce atakują w koloniach i potrafią doprowadzić do całkowitego obumarcia rośliny. Wysysają one soki z roślin i niszczą nowe kwiaty oraz liście. Łagodna zima sprawiła, że wiele szkodników żerujących w ogrodzie może pojawić się wcześniej. W przypadku mszyc należy reagować szybko. Gdy tylko zauważysz pierwsze osobniki natychmiast skorzystaj z naturalnych oprysków. Skutecznie usuwają one mszyce z roślin i chronią przed ich kolejnych pojawieniem się. Świetnym, domowym opryskiem na mszyce jest preparat na bazie czosnku. Dzięki niemu mszyce w kilkanaście sekund znikną z roślin. Aby przygotować domowy oprysk na mszyce weź 1 łyżkę ostrej papryki, kilka ząbków czosnku oraz 1 l ciepłej wody. Czosnek przeciśnij przez praskę, dodaj paprykę i zalej całość wodą. Odczekaj 6 godzin, po tym czasie oprysk jest gotowy. Rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 250 ml roztworu na 10 l wody. Obficie pryskaj nim rośliny raz na dwa dni. Czosnek ma właściwości owadobójcze i świetnie odstrasza szkodniki. Dodatkowo chroni on przed wieloma chorobami roślin. Ostra papryka odstrasza mszyce i sprawia, że nie już nie wracają.

Domowy oprysk na mszyce. Zabija szkodniki w kilka sekund

Innym skutecznym sposobem na mszyce jest szare mydło. Na tarce z dużymi oczkami zetrzyj 1 kostkę szare mydła i dodaj do niej 1 l wody. Całość przeleje do butelki z atomizerem i opryskaj rośliny, na których żerują mszyce. Zabieg ten najlepiej przeprowadzać wieczorami, gdy szkodniki są mniej aktywne. Roztwór z mydła wnika w ciało mszyc i powoduje ich uduszenie. Oprysk szarego mydła jest całkowicie bezpieczny dla roślin. Jest ono całkowicie biodegradowalne oraz nie pozostawia śladów w glebie. Pamiętaj, by do oprysku wybierać naturalne mydło bez dodatków zapachowych. Uważa się, że szare mydło jest bezpieczne także dla pożytecznych owadów, takich jak pszczoły i motyle.