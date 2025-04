Tym lakierem do paznokci zrobisz sobie krzywdę. Niemiłosiernie podkreśla suche i poobgryzane skórki. Każda zmarszczka jest 10 razy bardziej widoczna. Manicure na wiosnę

Ten kolor lakieru do paznokci to nie najlepszy pomysł. Modny manicure

Mówi się, że piękne i zadbane dłonie to wizytówka każdego człowieka. Podstawą są oczywiście czyste paznokcie bez wystających, suchych skórek. Wiele kobiet nie wyobraża sobie także funkcjonowania beż manicure. Pomalowane paznokcie prezentują się elegancko i stylowo. Często jednak wybierając kolor lakieru do paznokci nie zdajemy sobie sprawy, że nie każdy odcień będzie nam pasować. Bez względu, czy wybierasz klasyczne lakiery do paznokci czy też manicure hybrydowy na te kolory musisz uważać.

Neonowy żółty - ten kolor lakieru do paznokci nie wygląda najlepiej na kobietach z jasna karnacją. Podkreśla nierówności i suchość skóry. Może sprawić, że dłonie będą wyglądy starzej. Jeżeli lubisz neonowe paznokcie to zdecydowanie lepszym wyborem będzie pomarańczowy kolor lub róż. Te odcienie nie będą zlewały się że skórą i stworzą świetny wiosenno-letni manicure.

Bardzo chłodne odcienie niebieskiego i fioletu - chłodne tony mają to do siebie, że mogą uwidaczniać przebarwienia oraz żyłki na dłoniach. Dodatkowo mają one również tendencję do Podkreślania zmarszczek i postarzania skóry dłoni. Jeżeli lubisz tego rodzaju kolory to postaw na granat lub odcienie przełamane ciepłymi tonami. Dobrym pomysłem mogą okazać się także zdobienia w niebieskich kolorach.

Czarny - ten kolor lakieru do paznokci może wyglądać elegancko ale musisz być idealne nałożony. Czarny nie wybacza nierówności oraz odprysków. Może podkreślać suche i poobgryzane skórki. Jeżeli lubisz czarne paznokcie to zadbaj o prawidłową pielęgnację skóry dłoni. Klasyczną czerń w manicure warto przełamać zdobieniami. Świetnie sprawdzą się złote wzorki lub delikatny brokat.