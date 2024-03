i Autor: shutterstock

Modne paznokcie

Delikatny manicure szturmem podbija salony kosmetyczne. Jest minimalistyczny i idealny na krótkie paznokcie. Aż trudno uwierzyć, że do niedawna był synonimem kiczu

Szukasz inspiracji na manicure na wiosnę 2024? Z pewnością tak pomalowane paznokcie przypadną do gustu wszystkim paniom, które lubią delikatne i minimalistyczne kolory lakierów. Micro french to trend, który jeszcze do niedawna był uważany za kiczowaty, a teraz powrócił w nieco odświeżonej formie. Ten manicure szturmem podbija salony kosmetyczne. Jak wygląda micro french?