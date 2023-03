Boskie paznokcie na wiosnę 2023. Ten manicure zawojował salony kosmetyczne. Delikatne i kobiece

Prawie każda kobieta źle zmywa makijaż. Robisz to z płynem micelarnym? To gigantyczny błąd

Modne paznokcie na wiosnę 2023

Wiele kobiet marzy o modnym manicure i regularnie odwiedza salonu kosmetyczne, gdzie oddają się w ręce profesjonalistek. W ostatnich latach moda na paznokcie zmieniła się diametralnie. Od kształtu po kolorystykę. Ekspertki bacznie śledzą trendy u zagranicznych gwiazd i to najczęściej nimi inspirują się swojej pracy. Manicurzystki przedstawiły najnowszy hit na wiosnę 2023. Okazuje się, że bardzo modne będą... krótkie paznokcie spiłowane do kwadratów lub łagodnych migdałów. Taki manicure jest szalenie wygodny, ale również elegancki. Delikatne paznokcie sprawdzą się niemal w każdej stylizacji i pasują kobiecie w każdym wieku. Niewyzywające i stylowe - ten manicure na wiosnę już podbija salony kosmetyczne.

Manicure na krótkie paznokcie

Manicure, który dobrze prezentuje się na krótkich paznokciach to niewątpliwie Lip Gloss Nails. To kolor zbliżony do naturalnego odcienia płytki. To minimalistyczny manicure na krótkie paznokcie dla pań poszukujących inspiracji na wiosnę. Aby wykonać Lip Gloss Nails, używa się przezroczystego lakieru z subtelnym dodatkiem różu lub brokatu. tak pomalowane paznokcie wyglądają niezwykle elegancko.

