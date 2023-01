To ulubiony rodzaj manicure Polek. Naukowcy ostrzegają, że może być ogromnie niebezpieczny. Nieodwracalne zmiany

Manicure hybrydowy jest niebezpieczny dla zdrowia. Dlaczego nam szkodzi?

Popularna hybryda szturmem podbiła "paznokciowy" rynek. Dzisiaj to zdecydowanie najpopularniejsza metoda malowania paznokci. Jest ona przede wszystkim trwała i wygodna. Niestety, najnowsze badania wskazują, że może nam także szkodzić i jest potencjalnie niebezpieczna. Jak wynika z analiz amerykańskich naukowców lampy UV, które stosuje się w manicure hybrydowym mogą odpowiedzialne za szkodliwe mutacje komórek skóry.

Lampy UV szkodliwe dla naszej skóry. Używasz ich podczas robienia hybryd

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego oraz z Uniwersytetu w Pittsburgu na tapetę wzięli lakiery hybrydowej i ich stosowanie. Podczas swoich badań dowiedli, że światło emitowane przez lampy UV, która jest wykorzystywana do utwardzenia lakieru hybrydowego może być potencjalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Żarówki z takiej lampy mają działać podobnie jak solarium. Choć może się wydawać, że lampa UV wykorzystana przy hybrydach jest na tyle mała, że nie powinna stanowić zagrożenia, to naukowcy przestrzegają, że jej wpływ na nasza skórę nie został jeszcze dokładnie zbadany. Jak podaje serwis ofeminim.pl główny autor badania bioinżynier Lumił Aleksandrow zaznaczył, że "zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nikt do tej pory nie badał tych urządzeń i ich wpływu na ludzkie komórki na poziomie molekularnym i komórkowym". Wyniki badań jego zespołu opublikowano w magazynie "Nature" i mogą one niepokoić.

- Naukowcy przeanalizowali trzy linie komórkowe: keratynocyty ludzkiej skóry, fibroblasty ludzkie i fibroblasty embrionalne myszy. Umieszczono je w lampie UV na 20-minutowe sesje z godzinną przerwą. Wykazano, że ekspozycja na światło UV przez jedną sesję spowodowała śmierć od 20 do 30 proc. eksponowanych komórek"Natomiast już trzy 20-minutowe sesje równały się śmierci od 65 do 70 proc. komórek. Pozostałe doznały uszkodzeń DNA i mutacji łudząco podobnych do tych, jakie zachodzą w przypadku raka skóry. "Przyjrzeliśmy się pacjentom z rakiem skóry i zauważyliśmy u nich dokładnie te same wzorce mutacji, które zaobserwowano w napromieniowanych komórkach – stwierdził Aleksandrow cytowany przez ofeminim.pl

Autorzy badań podkreślają, że wnioski nie są jednoznaczne i potrzeba więcej analiz by potwierdzić ich przypuszczenia.

Sonda Stosujesz manicure hybrydowy? Tak Nie