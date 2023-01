Drugi etap wyprzedaży w Reserved. Ten płaszcz skradnie Twoje serce. Cieplutki model przeceniony o 170 zł

Trendy w pielęgnacji przeciwstarzeniowej! No co zwrócić uwagę?

Moda na wiosną 2023! Co prezentują projektanci? To będzie sezon wolności

Boski płaszcz damski w promocji Reserved. W drugim etapie wyprzedaży taniej o 170 zł

Promocje w Reserved. Modny i wygodny płaszcz damskie to prawdziwy Złoty Graal w modzie. Wiele kobiet zwraca uwagę, że dobra jakościowo i modnie wyglądająca odzież wierzchnia jest na wagę złota. Dlatego też jeżeli poszukujesz wystrzałowego płaszcza damskiego to zainteresuj się promocji Reserved. W polskiej sieciówce wystartował właśnie drugi etap wyprzedaży. Ceny są jeszcze niższe, a dzięki nowym przepisom masz pewności, że nie były ona sztucznie podnoszone przed przecenami. Tak jest w przypadku modnego płaszcza damskiego, który w regularnej cenie kosztował 319,99 zł, w pierwszym etapie wyprzedaży 179,99 zł, a teraz kupisz go za 149,99 zł. To rewelacyjny płaszcz na sezon przejściowy. Wykonany jest z recyklingowego materiału, posiada pikowany kaptur, efektowny kołnierzyk oraz zapięcie na zamek i dwurzędowe guziki. Płaszcz damski z promocji Reserved jest wiązany w talii, dzięki czemu możesz podkreślić kobiecą sylwetkę i nadać mu kształt. Model ten nigdy nie wyjdzie z mody i z pewnością posłuży Ci przez kilka sezonów.

Zobacz także: Bezsprzeczne trendy w makijażu z Sephora! Hity, które rozpromienią Twoją skórę i sprawią, ze będziesz wyglądać jak milion dolarów

i Autor: Materiały prasowe Promocje Reserved

i Autor: Materiały prasowe Promocje Reserved