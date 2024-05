Poczuj wiosnę na skórze

Makijaż dopasowany do Twoich potrzeb. Kultowa marka posiada w swojej ofercie bestsellery do make-upu

Wiosenne słońce jest równie szkodliwe, jak to letnie. Jest nawet bardziej podstępne, ponieważ o ochronie UV myślimy intensywniej im bliżej wakacji. Często dopóki za oknem nie zapanuje upał, lekceważymy wpływ promieniowania na kondycję cery. To błąd i warto o tym pamiętać porządkując wiosenną kosmetyczkę. Krem z wysokim SPF to kosmetyk niezbędny o każdej porze roku, ale teraz to już prawdziwy must-have. W przypadku tendencji do przebarwień, także posłonecznych, przyda się coś silniejszego, czyli serum, a naturalny blask pomoże odzyskać skórze rewitalizująca maska. Produkty AXIS-Y to koreański model pielęgnacji w nowoczesnym minimalistycznym wydaniu. Preparaty stworzono w oparciu o 6+1+1 Advanced Formula™, co oznacza, że zawierają 6 składników naturalnych, 1 składnik główny oraz 1 zaawansowaną technologię. Zostały przebadane dermatologicznie, nie zawierają substancji drażniących, parabenów, parafiny, oleju mineralnego, kompozycji zapachowych ani sztucznych barwników. Mają certyfikaty „Vegan” oraz „Cruelty Free”.

Zobacz także: Ten kosmetyk wtopi blask w Twoją skórę. Idealny na lato. Skóra będzie wyglądać promiennie i gładko

KREM DO TWARZY Z FILTREM Complete No-Stress Physical Sunscreen

Krem Complete No-Stress Physical Sunscreen to Święty Graal ochrony przeciwsłonecznej skóry twarzy. Chroni przed promieniowaniem UVA i UVB, dzięki filtrowi SPF 50 na bazie bylicy. Ma lekką konsystencję, nie tworzy białych smug i pozostawia cerę gładką i nawilżoną. Jest idealny do skór tłustych i trądzikowych. 6 składników naturalnych tego kremu to: nagietek, zielona herbata, rumianek, alantoina, skwalan, winogrona. 1 składnik główny to bylica, a 1 zaawansowana technologia to SYN-COLL.

i Autor: Karolina Januszek AXIS-Y

SERUM PRZECIW PRZEBARWIENIOM Dark Spot Correcting Glow Serum

Serum Dark Spot Correcting Glow Serum przeznaczone jest do pielęgnacji cery zmagającej się z przebarwieniami, także tymi wywołanymi przez promieniowanie UV. Ponadto ma właściwości nawilżające, zmiękcza, uelastycznia i wygładza skórę. Jak każdy kosmetyk AXIS-Y, serum zawiera 6 składników naturalnych, są to: skwalan, papaja, rokitnik, otręby ryżowe, alantoina i nagietek. 1 składnik główny to zaś niacynamid (5%), a 1 zaawansowaną technologię stanowi połączenie niacynamidu i otrębów ryżowych.

i Autor: materiał prasowy AXIS-Y

REWITALIZUJĄCA MASKA New Skin Resolution Gel Mask

New Skin Resolution Gel Mask to rewitalizująca maska do twarzy o żelowej konsystencji, która odświeża i wywołuje efekt delikatnego chłodzenia. Maska łagodzi skórę, pomaga zatrzymać w niej wilgoć, zapobiegającą transepidermalnej utracie wody, pobudza wzrost nowych komórek skóry, wyrównuje teksturę i zmniejsza przebarwienia. 6 składników naturalnych to: pstrolistka sercowata, figa, wąkrota azjatycka, alantoina, bylica japońska, korzeń pochrzynu. 1 składnik główny to niacynamid, a 1 zaawansowana technologia to Meadow Shield.

i Autor: Karolina Januszek AXIS-Y