Ten kosmetyk wtopi blask w Twoją skórę. Idealny na lato. Skóra będzie wyglądać promiennie i gładko

Makijaż dopasowany do Twoich potrzeb. Kultowa marka posiada w swojej ofercie bestsellery do make-upu

Skóra pełna blasku od Douglasa

Opalenizna i promienny blask to połączenie idealnie. Nic zatem dziwnego, że każdego roku w lato jest ono mega modne. Kiedy już pogoda pozwoli i nasza skóra zacznie się brązowić to obok kremów z filtrem powinniśmy postawić również na produkty rozświetlające. Czasy kiedy w ten sposób podkreślaliśmy jedynie twarz już dawno minęły, dzisiaj coraz częściej tego rodzaju kosmetyki aplikuje się na cało ciało, głównie na dekolt, czy nogi, ale tak naprawdę jedyne co nas ogranicza to nasza wyobraźnia. Latem rządzi promienista cera, a mieniące się drobiny rewelacyjnie odbijają się w słońcu.

Make-UpBody Glow Beautifer od Douglas Collection pozwala nam cieszyć się jedwabistą, miękką i promienistą skorą przez cały rok. Kosmetyk ten delikatnie pachnie, tak jak produkty pielęgnacyjne, jednak zapach nie jest zbyt mocny i nie będzie przeszkadzał bardziej wrażliwym osobom. Kosmetyk Body Glow z kolekcji Douglas w mgnieniu oka sprawi, że będziesz wyglądać jak prosto z plaży. Lekko zabarwiona kremowo-żelowa formuła wywołuje na skórze naturalnie muśnięty słońcem blask i doskonale nadaje się do podkreślania poszczególnych obszarów. Dzięki szybko wchłaniającej się, niebrudzącej konsystencji, zaraz po aplikacji możesz ponownie się ubrać. Słoneczny blask prosto z tubki.

Make-UpBody Glow Beautifer od Douglas Collection będzie dostępny w sprzedaży w perfumeriach Douglas od przyszłego tygodnia.

i Autor: Karolina Januszek Douglas