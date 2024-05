Makijaż dopasowany do Twoich potrzeb. Kultowa marka posiada w swojej ofercie bestsellery do make-upu

Make up "no make up" - oni potrafią to najlepiej

Tusz do rzęs to absolutna podstawa makijażu. Nawet osoby, które na co dzień nie malują się, często podkreślają oczy właśnie przy pomocy mascary. To bardzo prosty sposób na optyczne powiększenie oka i sprawienie, że nasze spojrzenie będzie bardziej wyraziste i przyciągające uwagę. Historia tuszu do rzęs sięga czasów antycznych. Już w starożytności, Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka. W czasach nam bliższych pierwszy tusz do rzęs wypuścił na rynek Eugene Rimmel, który w 1860 roku wyprodukował kosmetyk oparty na sproszkowanym węglu i wodzie. Pierwsza prawdziwa mascara powstała w 1913 roku i została stworzona przez chemika T.L. Williamsa, który chcąc pomóc zdradzanej przez narzeczonego siostrze wymyślił produkt, który podkreśla spojrzenie.

Tusz do rzęs THE RITUAL OF CLEOPATRA

Tusz do rzęs z gumową szczoteczką to produkt must-have w Twojej kosmetyczce. Elastyczna szczoteczka z łatwością rozczesuje rzęsy. Tusz wydłuża rzęsy i dodaje im objętości, nie obciążając ich i nie tworząc grudek. Formuła wzbogacona szafirem dodaje spojrzeniu blasku, a jednocześnie wydłuża i podkręca rzęsy, tworząc elegancki efekt, który utrzymuje się przez cały dzień. To produkt must-have do makijażu, dzięki któremu podkreślisz swoje naturalne piękno.

Błyszczyk THE RITUAL OF CLEOPATRA

Nadaj ustom zmysłowy wygląd, używając delikatnego i subtelnego błyszczyka w odcieniu Vintage Rose. Formuła wzbogacona witaminą E nadaje ustom połysk i świeży wygląd. Witamina E, często wykorzystywana w produktach do pielęgnacji ust, jest humektantem, który nawilża usta, a także posiada właściwości emolientu, który wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry.

Puder rozświetlający THE RITUAL OF CLEOPATRA

Puść wodze fantazji i twórz różne looki, używając paletki rozświetlającej do makijażu oczu i policzków, składającej się z pięciu elementów. Możesz nią stworzyć subtelny lub bardziej wyrafinowany makijaż. Rozświetl cerę i nadaj jej jedwabisty połysk z pudrem do twarzy, który przyciąga i odbija światło, tworząc promienne, świetliste wykończenie. Paletka oferuje zestaw połyskujących, złocistych tonów w odcieniach kości słoniowej, brązu i różu. Dzięki kompaktowemu opakowaniu z lusterkiem łatwo poprawisz makijaż w ciągu dnia.

