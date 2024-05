Poczuj lato we włosach. Wyjątkowa kolekcja odzieży outdoorowej

Makijaż dopasowany do Twoich potrzeb. Kultowa marka posiada w swojej ofercie bestsellery do make-upu

Marka współpracuje z Orlą już po raz piąty z rzędu. Kolekcja SS24 to połączenie outdoorowej funkcjonalności z kultowym, retro-nowoczesnym stylem irlandzkiej projektantki. Ikoniczne wzory ożywają w żywej i odważnej gamie sukienek, kompletów, kurtek, strojów kąpielowych, obuwia i akcesoriów, inspirowanych naturą i wykonanych w oparciu o doświadczenie Regatty - jednej z najbardziej cenionych marek outdoorowych w Wielkiej Brytani. Od uroczych, letnich sukienek, ozdobionych kwiatowymi nadrukami, po oddychające kurtki przeciwdeszczowe z motywami geometrycznymi, wszystkie elementy kolekcji SS24 łączą modę z praktycznością, zaspokajając potrzeby zarówno poszukiwaczy przygód na świeżym powietrzu, jak i osób dbających o styl.

Do wyróżniających się pozycji z tej kolekcji zaliczają się: sukienka typu pinafore z naszywanymi kieszeniami, letnia sukienka midi z kobiecymi, bufiastymi rękawami i podkreślającą figurę, dopasowaną talią oraz niezastąpiona, letnia, pikowana kurtka w kwiatowe i geometryczne wzory.

Misja Regatty do zachęcania ludzi do spędzania czasu na świeżym powietrzu urzeczywistnia się dzięki ofercie niezwykle wygodnych płaszczy i kurtek. Niespodziewany deszcz to nie problem z łatwą do zapakowania do plecaka kurtką Orla Mac i wodoodporną kurtką typu swing, które pozwolą przetrwać kapryśną pogodę w najlepszym stylu.

Nowością w SS24 są także chodaki Orla, idealne do spacerów po ogrodzie lub noszenia na basenie z pasującym kostiumem kąpielowym lub zupełnie nowym kombinezonem Orla, zapinanym na guziki i z falbankami na rękawach.

Nie byłoby lata bez stroju kąpielowego Orla. Nowością w SS24 jest dwustronne bikini, które umożliwia tworzenie różnorodnych stylizacji. Marzenie lat 60. - klasyczny kostium kąpielowy z trójkątnym dekoltem, w kwiatowe i tropikalne motywy, spodoba się każdej miłośniczce stylu retro. Z kolei kostium kąpielowy z długim rękawem będzie idealną, stylową ochroną przed słońcem dla aktywnych.

Szlafrok i płaszcz kąpielowy ozdobione zostały nadrukami, które idealnie pasują do każdego stroju kąpielowego.

Kolekcja obejmuje także sprzęt kempingowy, który doda odrobinę wyjątkowego stylu Orli Kiely do czasu spędzonego na łonie natury. Krzesła kempingowe z wyrazistymi wzorami przywołują zew przygody pod nocnym niebem, a składane wiaty plażowe, stoły kempingowe, chłodzące torby piknikowe i butelki na wodę ze stali nierdzewnej dodadzą koloru letnim wycieczkom.

Nowa linia marki snuje trzy opowieści o naturze - Desert Sky, Nordic Sun i Rainforest - oferując różnorodne style, które spełnią oczekiwania każdego miłośnika aktywności. Bez względu na to, czy ktoś preferuje weekendowe wypady do miasta, relaks nad wodą w ciepłe dni, czy długie spacery po lesie - każdy znajdzie tu coś dla siebie. Łącząc klasyczny retro design i funkcjonalne innowacje, Regatta ustanawia nowy standard w modzie i wyposażeniu outdoorowym, zachęcając nas do odkrywania otaczającego świata, jednocześnie świetnie się prezentując.

i Autor: Karolina Januszek Regatta

