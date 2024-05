To najpiękniejszy makijaż oczu, jaki można sobie wymarzyć. Pasuje każdej kobiecie i świetnie sprawdzi się na wesele

Makijaż wieczorowy poniekąd rządzi się własnymi prawami. Jest on mocniejszy i bardziej intensywny, nie znaczy to jednak, ze powinien być ciężki i za bardzo obciążający. Ten rodzaj make-upu będzie idealny na święta. Jak wykonać najlepszy makijaż wieczorowy?

Postaw na klasykę

Od wielu lat najmodniejszym makijażem wieczorowym jest ten podkreślający i optycznie powiększający oczy. Klasyką jest już smokey eyes, czyli podkreślenia oka przy użyciu ciemnych cieni (czerni, szarości albo brązów. Dzięki mocnym akcentom kolorystycznym i przejściom makijaż ten rewelacyjnie podkreśla zarówno kształt oka jak i kolor tęczówki.

Jak wykonać smokey eyes?

Przed aplikacją pamiętaj o prawidłowej pielęgnacji, na twarz nałóż krem nawilżający, a na powiek bazę pod cienie. Możesz wykorzystać także korektor pod oczy, ale wybieraj takie, który nie ma skłonności do zbierania się w zmarszczkach i nie podkreśla suchych skórek. Na ruchomą część powieki zaaplikuj jasny, cielisty i matowy cień. Następnie w zewnętrznym kąciku nałóż ciemniejszy cień rozprowadzając go bliżej wewnętrznego kącika, porządnie do rozetrzyj. W kolejnych krokach nakładaj aplikuj coraz ciemniejsze kolory, w myśl zasady, że najciemniejszy odcień powinien być jak najbliżej zewnętrznego kącika. Kolory porządnie ze sobą połącz. W wewnętrznej części oka nałóż jasny kolor, może być on świecący, zawierający brokat i drobiny. Aby dodać makijażowi jeszcze bardziej drapieżny wygląd całość podkreśl eyelinerem.

LORAC Unzipped Paleta cieni do powiek Shimmer & Matte

Uwolnij swoje naturalne piękno dzięki palecie cieni LORAC Unzipped: 10 ultra bogatych połyskujących i matowych cieni do powiek. Paleta jest również wyposażona w mini bazę pod cienie Behind The Scenes.

i Autor: materiał prasowy Lorac

Lancôme HYPNÔSE PALETTE

O wyjątkowości paletki do oczu Hypnôse Palette stanowią nie tylko jej intensywne kolory, ale również delikatna i kremowa konsystencja. To dzięki niej te luksusowe cienie Lancôme są szczególnie łatwe w aplikacji. Charakteryzuje je również niezwykła trwałość – po nałożeniu na powiekę utrzymują się bez problemu nawet do 12 godzin, a Ty możesz mieć pewność, że Twój makijaż jest absolutnie perfekcyjny.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Physician Formula Butter Eyeshadow Palette

Podstawowa paleta cieni do powiek. Zawiera 12 uniwersalnych odcieni, którymi z łatwością wykonasz makijaż dzienny i wieczorowy. Niezwykle luksusowa formuła cieni zawiera mieszankę ekskluzywnych kolorów.

i Autor: materiał prasowy Physican Formula

Diego della Palma Base & Eyeshadow

Kremowy cień do powiek o matowym wykończeniu, oferujący doskonałą trwałość, wysoką pigmentację i łatwą aplikację. Formuła pozwala uzyskać intensywny i jednolity kolor, bez gromadzenia się produktu w załamaniach oczu i nie blaknie z upływem czasu. Dostępny w trzech kolorach: nude, ciepły róż i amarantowa czerwień.

i Autor: materiał prasowy Diego della Palma

EYELINER WET N WILD H2OPROOF

Precyzyjna aplikacja pozwala na malowanie ekstremalnie cienkich kresek. Szybko wysycha, długo utrzymuje się na powiece. Testowany oftamologicznie.

i Autor: materiał prasowy WET N WILD