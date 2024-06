Ta promocja Rossmanna sprawi, że kobietom ugną się nogi! Kryjący i odżywczy podkład za mniej niż 30 zł! Zostawia skórę wygładzoną, a zmarszczki zablurowane

Promocje w Rossmannie. Kultowy podkład za mniej niż 30 zł. Pokochasz ten efekt

Idealny to podkład, to taki, który zamaskuje niedoskonałości i ujednolici koloryt skóry, a przy tym nie podkreśli zmarszczek i załamań cery. Świat beauty cały czas idzie do przodu i dzisiaj, aby cieszyć się pięknym makijażem, nie trzeba sięgać tylko po wysokopółkowe kosmetyki. W drogeriach znajdziesz świetnie propozycje, które spełnią najwyższe wymagania. Jeszcze tylko do czwartku, 20 czerwca w Rossmannie obowiązuje obecna gazetka promocyjna. W promocji Rossmanna na klientki czeka wyjątkowa perełką. Jeden z najbardziej lubianych podkładów dostępny jest w cenie poniżej 30 zł. Mowa o podkładzie MAYBELLINE Fit Me Matte + Poreless, który w promocji kosztuje 27,99 zł. Oferta dostępna jest dla posiadaczy aplikacji Rossmanna.

Tysiące kobiet pokochały ten podkład. Idealne wygładzanie i efekt Photoshopa na skórze

MAYBELLINE Fit Me Matte + Poreless to kultowy już podkład o matowym wykończeniu. Świetnie niweluje on efekt wyświecania się skóry oraz minimalizuje widoczność sebum w ciągu dnia. Mimo matowej formuły nie podkreśla on zmarszczek i nie wchodzi w załamania skóry. Świetnie sprawdzi się zarówno u cer dojrzałych, jak i młodych. Sprawia on, że niedoskonała faktura skóry staje się niewidoczna, koloryt i powierzchnia cery stają się wyrównane. O jego popularności świadczą setki pozytywnych opinii w internecie. - Najlepszy podkład jaki miałam. Mam cerę suchą i wrażliwa i to jedyny podkład który wygląda na mnie dobrze. Jedyny w którym czuje się dobrze i zakrywa moje niedoskonałości - pisze zosia721112 na portalu wizaz.pl.

i Autor: materiał prasowy Maybelline