Róż do policzków – sekret promiennej cery

Róż pudrowy – klasyka w makijażu

Róż pudrowy to najbardziej popularny i uniwersalny rodzaj różu. Charakteryzuje się sypką lub prasowaną konsystencją, która łatwo rozprowadza się na skórze.

Zalety różu pudrowego:

Łatwość aplikacji: Róż pudrowy jest łatwy w użyciu, nawet dla osób początkujących. Aplikuje się go za pomocą pędzla, a jego stopniowanie pozwala na uzyskanie subtelnego lub bardziej intensywnego efektu.

Trwałość: Róż pudrowy zazwyczaj utrzymuje się na skórze dłużej niż róż kremowy, szczególnie w przypadku cer tłustych.

Matowe lub satynowe wykończenie: Róż pudrowy oferuje szeroki wybór wykończeń, od matowych, idealnych dla cer tłustych, po satynowe, które dodają skórze delikatnego blasku.

Idealny dla cer tłustych: Róż pudrowy pomaga wchłaniać nadmiar sebum, co czyni go idealnym wyborem dla osób z cerą tłustą lub mieszaną.

Jak używać różu pudrowego?

Wybierz odpowiedni pędzel: Najlepiej sprawdzi się pędzel z miękkiego włosia, o ściętym lub zaokrąglonym kształcie.

Nabierz niewielką ilość produktu: Delikatnie dotknij pędzlem powierzchni różu, a następnie strzepnij nadmiar.

Uśmiechnij się: Uśmiech uwydatni kości policzkowe, co ułatwi aplikację różu.

Aplikuj róż na szczycie kości policzkowych: Rozprowadź róż okrężnymi ruchami w kierunku skroni, blendując go, aby uniknąć ostrych linii.

Stopniuj efekt: Jeśli chcesz uzyskać bardziej intensywny kolor, nałóż kolejną warstwę różu.

YVES SAINT LAURENT Make Me Blush Bold Blurring Blush - Róż do policzków

Przedstawiamy MAKE ME BLUSH BOLD BLURRING BLUSH - róż do policzków YSL, który redefiniuje pojęcie makijażu. To kolor, pielęgnacja i luksus w jednym. Unikalna formuła z dodatkiem skwalanu i ekstraktu z dzikiej róży dba o Twoją skórę, a jedwabista konsystencja idealnie się z nią stapia, zapewniając komfort i naturalny efekt. Całość dopełnia eleganckie opakowanie inspirowane światem haute couture.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe YSL

CHARLOTTE TILBURY Charlotte's Beauty Soulmates - Paleta do makijażu twarzy

Łatwa w użyciu paleta zawiera puder Airbrush Flawless Finish do korygowania, rozświetlania, rozmywania i wygładzania skóry, a także róż Pillow Talk Love Blush zapewniający świeżą, promienną cerę! Idealny zestaw Pillow Talk, który możesz zabrać ze sobą wszędzie!

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

RÓŻ DO POLICZKÓW NARS

Odkryj na nowo kultowy róż NARS w nowej formule. Teraz jest dostępny w 7 kultowych i zupełnie nowych kolorach, oferujących 16 godzin wygodnego, lekkiego noszenia. Pure Pigment Blend to innowacyjne połączenie czterech rodzajów pigmentów. Zapewnia intensywny i trwały kolor, który utrzymuje się przez cały dzień. Jedwabista formuła produktu rozprowadza się na skórze łatwo i równomiernie, zmniejszając widoczność niedoskonałości.

i Autor: materiał prasowy, Materiały prasowe NARS

Róż kremowy – naturalny blask i nawilżenie

Róż kremowy to kosmetyk o kremowej, gęstej konsystencji. Zazwyczaj zamknięty jest w słoiczku, sztyfcie lub tubce.

Zalety różu kremowego:

Naturalny efekt: Róż kremowy wtapia się w skórę, dając bardzo naturalny i promienny efekt.

Nawilżenie: Róż kremowy często zawiera składniki nawilżające, dzięki czemu jest idealny dla cer suchych i dojrzałych.

Wszechstronność: Róż kremowy można aplikować nie tylko na policzki, ale także na usta i powieki, tworząc spójny makijaż.

Idealny dla cer suchych: Róż kremowy zapewnia dodatkowe nawilżenie i zapobiega wysuszaniu skóry.

Jak używać różu kremowego?

Użyj palców lub gąbeczki: Najlepiej aplikować róż kremowy opuszkami palców lub wilgotną gąbeczką do makijażu.

Nabierz niewielką ilość produktu: Róż kremowy jest bardzo napigmentowany, dlatego zacznij od niewielkiej ilości.

Wklepuj róż w skórę: Delikatnie wklepuj róż w szczyt kości policzkowych, blendując go w kierunku skroni.

Stopniuj efekt: Jeśli chcesz uzyskać bardziej intensywny kolor, nałóż kolejną warstwę różu.

Utrwal pudrem (opcjonalnie): Jeśli masz cerę tłustą, możesz utrwalić róż kremowy transparentnym pudrem.

Róż w sztyfcie KISS & GLOW Blush Stick

Róże i rozświetlacz w sztyfcie KISS & GLOW Blush & Highlighter Sticks to Twoje narzędzia do uzyskania promiennej cery. Dwa piękne odcienie różu i jeden rozświetlacz w sztyfcie oferują kremową, łatwą do blendowania formułę, która płynnie wtapia się w skórę, zapewniając naturalne, promienne wykończenie. Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać intensywny kolor, czy subtelne rozświetlenie, te sztyfty zapewniają jeden i drugi efekt, dzięki czemu idealnie nadają się do szybkich poprawek. Wbudowany aplikator w pędzlu zapewnia łatwe i precyzyjne nakładanie, pozostawiając skórę gładką i nieskazitelną.

i Autor: materiały prasowe Catrice

Inglot Kremowy róż w sztyfcie

Odkryj kremowy róż w sztyfcie i stwórz naturalny makijaż! Ten multifunkcyjny róż w sztyfcie może być stosowany zarówno jako róż, jak i cień do powiek, oferując wszechstronność i wygodę w jednym produkcie. Łatwy w użyciu róż został zaprojektowany, aby zapewnić jednocześnie lekką, kremową konsystencję i długotrwałe, promienne wykończenie. Kremowa formuła różu, aplikowana gąbeczką lub pędzlem, pozwala łatwo i szybko podkreślić rysy twarzy. To niezastąpiony produkt do codziennego makijażu, pozostawiający efekt naturalnie gładkiej skóry bez smug czy plam. Formuła wzbogacona o składniki pielęgnacyjne, takie jak olej kokosowy, witamina E i olej z pestek jabłka alpejskiego, zapewniają ochronę przed nadmierną utratą wilgoci. Kremowy róż w sztyfcie doskonale blenduje się z innymi produktami do makijażu, nadając twarzy zdrowy, promienny wygląd. Wygodne opakowanie sprawia, że jest to idealny produkt do szybkich poprawek w ciągu dnia. Kolekcja obejmuje 4 starannie dobrane odcienie, które odpowiadają różnym typom urody.