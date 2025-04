Sekret pięknych włosów? Zacznij od skóry głowy!

Ochrona przed słońcem to inwestycja w zdrowie i młodość! Polska marka beauty z nowymi filtrami na wiosnę i lato

Róż do policzków – sekret promiennej cery

Pielęgnacja włosów – fundamenty zdrowia i piękna

Zanim przejdziemy do zaawansowanych metod, zacznijmy od podstaw. Prawidłowa pielęgnacja włosów to klucz do ich zdrowia i pięknego wyglądu. Obejmuje ona:

Mycie: Wybieraj delikatne szampony, dopasowane do rodzaju skóry głowy i włosów. Unikaj mocnych detergentów, które mogą wysuszać i podrażniać. Pamiętaj, aby szampon aplikować głównie na skórę głowy, a pianę spływającą po włosach wykorzystać do ich oczyszczenia.

Odżywianie: Po każdym myciu używaj odżywki, która nawilży, wygładzi i ułatwi rozczesywanie włosów. Raz w tygodniu zastosuj maskę, która intensywnie odżywi i zregeneruje włosy.

Ochrona przed wysoką temperaturą: Używaj termoochronnych kosmetyków przed stylizacją suszarką, prostownicą czy lokówką. Wysoka temperatura uszkadza włosy, powodując ich łamliwość i przesuszenie.

Ochrona przed słońcem: Promieniowanie UV również szkodzi włosom, powodując ich blaknięcie i osłabienie. Używaj kosmetyków z filtrem UV lub noś kapelusz/chustę w słoneczne dni.

Delikatne rozczesywanie: Rozczesuj włosy delikatnie, zaczynając od końcówek i stopniowo przesuwając się w górę. Używaj szczotki z szeroko rozstawionymi zębami lub grzebienia o gładkich krawędziach.

Skóra głowy – zapomniany bohater

Zdrowa skóra głowy to podstawa dla zdrowych włosów. Dbałość o nią powinna być równie ważna, jak pielęgnacja samych włosów. Co możesz zrobić?

Regularne oczyszczanie: Oprócz mycia szamponem, raz w tygodniu warto zastosować peeling do skóry głowy, który usunie martwy naskórek, nadmiar sebum i pozostałości kosmetyków. Poprawi to krążenie i dotleni cebulki włosów.

Masaż skóry głowy: Regularny masaż skóry głowy pobudza krążenie, wzmacnia cebulki włosów i stymuluje ich wzrost. Możesz wykonywać go palcami podczas mycia lub użyć specjalnego masażera.

Nawilżanie i odżywianie: Skóra głowy również potrzebuje nawilżenia i odżywienia. Możesz stosować specjalne olejki, serum lub maski przeznaczone do skóry głowy.

Dieta bogata w witaminy i minerały: Zdrowa dieta ma ogromny wpływ na kondycję włosów. Zadbaj o odpowiednią ilość witamin z grupy B, witaminy A, C, E, żelaza, cynku i biotyny.

Terapia czerwonym światłem LED – rewolucja w pielęgnacji włosów

Terapia czerwonym światłem LED (LLLT – Low-Level Laser Therapy) to innowacyjna metoda stymulacji wzrostu włosów i poprawy kondycji skóry głowy. Wykorzystuje ona niskoenergetyczne światło czerwone, które wnika w głąb skóry, pobudzając komórki do regeneracji i produkcji energii.

Jak działa terapia czerwonym światłem LED?

Pobudza krążenie krwi: Czerwone światło LED poprawia krążenie krwi w skórze głowy, co zapewnia lepsze odżywienie i dotlenienie cebulek włosów.

Stymuluje produkcję ATP: ATP (adenozynotrifosforan) to podstawowe źródło energii dla komórek. Czerwone światło LED stymuluje produkcję ATP w komórkach, co zwiększa ich aktywność i przyspiesza regenerację.

Zmniejsza stan zapalny: Czerwone światło LED ma działanie przeciwzapalne, co pomaga w leczeniu problemów skórnych, takich jak łupież czy łojotokowe zapalenie skóry.

Wzmacnia cebulki włosów: Poprzez poprawę krążenia i stymulację produkcji ATP, terapia czerwonym światłem LED wzmacnia cebulki włosów, zapobiegając ich wypadaniu i stymulując wzrost nowych włosów.

Korzyści z terapii czerwonym światłem LED:

Stymulacja wzrostu włosów: Terapia czerwonym światłem LED może pomóc w przypadku wypadania włosów spowodowanego różnymi czynnikami, takimi jak stres, zmiany hormonalne czy choroby skóry głowy.

Zagęszczenie włosów: Regularne stosowanie terapii czerwonym światłem LED może przyczynić się do zagęszczenia włosów i poprawy ich objętości.

Poprawa kondycji skóry głowy: Terapia czerwonym światłem LED może pomóc w leczeniu problemów skórnych, takich jak łupież, łojotokowe zapalenie skóry i swędzenie skóry głowy.

Wzmocnienie włosów: Terapia czerwonym światłem LED wzmacnia włosy od nasady, zapobiegając ich łamliwości i rozdwajaniu się końcówek.

FOREO LUNA™ 4 hair

LUNA™ 4 Hair to innowacyjne rozwiązanie do pielęgnacji skóry głowy i włosów, łączące technologię masażu T-Sonic™ z terapią czerwonym światłem LED. Ta rewolucyjna szczoteczka:

Oczyszcza skórę głowy: 395 silikonowych wypustek delikatnie usuwa zanieczyszczenia, martwy naskórek i nadmiar sebum, zapobiegając zatykaniu mieszków włosowych. Wzmacnia włosy: Masaż T-Sonic™ stymuluje mikrokrążenie, a czerwone światło LED pobudza mieszki włosowe do produkcji grubszych i zdrowszych włosów Naprawia włosy: Urządzenie równomiernie rozprowadza produkty pielęgnacyjne, zwiększając ich skuteczność i poprawiając kondycję włosów Dodatkowo, LUNA™ 4 hair jest w 100% wodoodporna, lekka i ergonomiczna, co umożliwia wygodne stosowanie zarówno na sucho, jak i pod prysznicem. Kliniczne badania wykazały, że regularne używanie urządzenia może:

Zmniejszyć wypadanie włosów nawet o 41%

Zwiększyć porost i gęstość włosów do 36%.

Zredukować łupież o 24% i nadmiar sebum o 49%

i Autor: materiały prasowe FOREO

FOREO LUNA™ Dual-Peptide Scalp Serum

FOREO LUNA™ Dual-Peptide Scalp Serum to innowacyjne serum do skóry głowy, które wspiera zdrowie włosów i skóry dzięki 97% składników pochodzenia naturalnego. Jego formuła zawiera:

Kompleks peptydowy – stymuluje produkcję kolagenu, wzmacnia strukturę włosów, zmniejsza ich łamliwość i poprawia ogólną teksturę.FOREO

Cica (wąkrotka azjatycka) – poprawia dostarczanie składników odżywczych do mieszków włosowych, wspiera porost włosów oraz łagodzi skórę głowy, redukując podrażnienia.

Ekstrakt z portulaki pospolitej – działa przeciwzapalnie i przeciwutleniająco, nawilża skórę głowy oraz chroni ją przed stresem oksydacyjnym, wspierając jednocześnie porost włosów poprzez wzmocnienie mieszków włosowych.

Serum jest bezzapachowe, wegańskie, nietestowane na zwierzętach i odpowiednie dla wszystkich typów skóry i włosów.

Dla najlepszych efektów zaleca się codzienne stosowanie:

Nałóż kilka kropel serum na skórę głowy.

Wmasuj delikatnie, najlepiej używając urządzenia FOREO LUNA™ 4 hair, które dzięki masażowi T-Sonic™ i czerwonym światłom LED zwiększa wchłanianie składników i wspiera zdrowie skóry głowy.

Pozostaw serum na skórze głowy i powtarzaj aplikację codziennie

i Autor: materiały prasowe Foreo