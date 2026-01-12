Pożegnaj cienie pod oczami! Nowoczesna technologia w świecie makijażu

Rynek kosmetyczny oferuje szeroką gamę korektorów, a każda formuła ma swoje specyficzne przeznaczenie:

Płynne korektory: To najpopularniejszy typ, ceniony za lekką konsystencję i łatwość aplikacji. Idealnie stapiają się ze skórą, zapewniając naturalne krycie. Są świetne do ukrywania cieni pod oczami oraz rozświetlania. Często zawierają składniki nawilżające, co jest korzystne dla delikatnej skóry wokół oczu.

Kremowe korektory: Oferują nieco większe krycie niż płynne i są bardziej gęste. Dobrze sprawdzają się w maskowaniu wyraźniejszych przebarwień i drobnych niedoskonałości. Mogą być aplikowane palcem, pędzelkiem lub gąbeczką. Warto pamiętać, aby dobrze je wpracować w skórę, by uniknąć efektu "ciastka".

Korektory w sztyfcie: Charakteryzują się wysokim kryciem i są zazwyczaj dość gęste. Są doskonałe do punktowego maskowania intensywnych cieni, przebarwień czy wyprysków. Ze względu na swoją konsystencję, mogą być jednak mniej odpowiednie dla osób z suchą skórą pod oczami, ponieważ mogą podkreślać drobne zmarszczki.

Korektory koloryzujące (color correctors): To specjalna kategoria, której celem jest neutralizacja konkretnych odcieni. Zielony korektor niweluje zaczerwienienia, fioletowy rozjaśnia ziemistą cerę, a brzoskwiniowy lub pomarańczowy doskonale radzi sobie z ciemnymi, sinymi cieniami pod oczami. Stosuje się je przed nałożeniem korektora w kolorze skóry.

Po co używać korektora pod oczy?

Głównym zadaniem korektora jest ukrycie oznak zmęczenia, takich jak cienie i worki pod oczami, które mogą sprawiać, że wyglądamy na starszych i niewyspanych. Oprócz tego korektor potrafi:

Rozświetlić spojrzenie: Odpowiednio dobrany korektor o ton jaśniejszy od podkładu, nałożony w strategicznych miejscach, może optycznie otworzyć oko i dodać twarzy świeżości.

Ujednolicić koloryt skóry: Pomaga zniwelować przebarwienia i drobne naczynka, tworząc gładką bazę pod dalszy makijaż.

Służyć jako baza pod cienie: Niektóre korektory mogą przedłużać trwałość cieni do powiek, zapobiegając ich zbieraniu się w załamaniach.

Jak prawidłowo używać korektora pod oczy?

Prawidłowa aplikacja korektora jest kluczem do osiągnięcia naturalnego i trwałego efektu:

Przygotowanie skóry: Zawsze zaczynaj od nawilżenia skóry pod oczami. Delikatny krem pod oczy zapewni, że korektor lepiej się rozprowadzi i nie będzie się zbierał w zmarszczkach.

Wybór koloru:Do ukrycia cieni pod oczami wybierz korektor o ton jaśniejszy od Twojego podkładu lub w kolorze skóry, ale z delikatnym żółtym lub brzoskwiniowym podtonem (jeśli cienie są sine).

Jeśli używasz korektora koloryzującego, nałóż go cienką warstwą na cienie, a następnie delikatnie wklep.

Aplikacja:Narysuj trójkąt pod okiem, którego wierzchołek skierowany jest w dół, w stronę policzka. Ta technika zapewnia bardziej naturalne rozłożenie produktu i rozświetlenie całej okolicy.

Możesz również nałożyć korektor w kształcie odwróconego łuku, podążając za linią cienia.

Nanieś niewielką ilość produktu – mniej znaczy więcej. Zawsze możesz dołożyć, jeśli potrzebujesz większego krycia.

Rozprowadzanie:Delikatnie wklep korektor opuszkiem palca serdecznego, małą gąbeczką (np. beauty blenderem) lub pędzelkiem. Unikaj rozcierania, które może usunąć produkt i pozostawić smugi. Wklepywanie pozwala produktowi stopić się ze skórą i wyglądać naturalnie.

Upewnij się, że korektor jest dobrze wtopiony w skórę i nie ma widocznych granic.

Utrwalenie: Aby korektor nie zbierał się w załamaniach i dłużej się utrzymywał, delikatnie przypudruj go transparentnym pudrem sypkim lub prasowanym. Użyj do tego małego, puszystego pędzelka i bardzo małej ilości produktu.

Rewolucja w świecie beauty - nowość na rynku - dostępny już od 13 stycznia

Charlotte Tilbury – Airbrush Flawless Blur Concealer

Nowy Airbrush Flawless Blur Concealer to prawdziwa rewolucja w makijażu – połączenie pełnego krycia, elastycznej, „stretchującej” formuły i zaawansowanej pielęgnacji skóry. Dzięki technologii Elastic-Stretch™ i Powder Blur Airtech™ zapewnia efekt gładkiej, perfekcyjnie wygładzonej cery przez 24 godziny – bez zagięć, smug i osadzania się w liniach.Formuła została wzbogacona o Phyto-Youth Essence™ oraz kompleks Hydra-Lock z kwasem hialuronowym i skwalanem, które nawilżają niczym krem pod oczy i z czasem poprawiają kondycję skóry. Dostępny będzie w 32 odcieniach, z inteligentnymi pigmentami dopasowującymi się do naturalnego kolorytu skóry.To korektor przyszłości – lekki, a jednocześnie pełnokryjący, trwały, pielęgnujący i odporny na wszystko: śmiech, łzy, pot czy wilgoć.

