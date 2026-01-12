Warstwowa moda zimowa

Zimowy wyjazd w góry

Walizka na wyjazd w góry powinna zawierać komfortowe i ponadczasowe elementy garderoby - takie, które sprawdzą się zarówno podczas zabaw na śniegu, jak i wieczorów przy kominku. Miękka wełniana kamizelka z ozdobnym warkoczowym splotem, czy gruby, oversizowy golf zapewnią ciepło i swobodę ruchu, a w komplecie z klasycznym longsleevem z miękkiego, oddychającego materiału stworzą niezawodną bazę do budowania zimowych warstw. To absolutne must-have sezonu.

Karnawałowy wieczór

Zima to idealny moment, by pozwolić sobie na odrobinę blasku. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na domówkę, czy większą karnawałową imprezę, warto sięgnąć po wyraziste detale i dopracowane formy. Zwiewna sukienka mini z rozkloszowanymi rękawami i koronkowym wykończeniem, żakiet z błyszczącej tkaniny dodający stylizacji imprezowego charakteru czy koszula z wiązaniem w talii - to minimalistyczna estetyka NAGO w bardziej wieczorowym wydaniu.

Kolacja z przyjaciółmi

Bez specjalnej okazji, ale w najlepszym towarzystwie. Stylizacja na takie wieczory powinna być naturalna, niewymuszona i wygodna dlatego warto postawić na klasyczne fasony, które łatwo wystylizować na różne sposoby. Podkreślająca sylwetkę mini spódnica z koronkowym wykończeniem zestawiona ze swetrem, elegancką koszulą, czy elastycznym body z dekoracyjnymi guzikami idealnie sprawdzą się przy długich rozmowach i wspólnym stole.

Wieczorny spacer po mieście

Mroźne zimowe powietrze, spokojne tempo i chwila tylko dla siebie. To momenty, które najlepiej smakują w otulających warstwach. Ciepły sweter z wysokiej jakości włoskiej wełny w połączeniu z zimowymi akcesoriami - puszystym szalikiem i rękawiczkami z wełny alpaki i merynosa - zapewniają komfort i ochronę przed chłodem. To niezastąpione dodatki, które sprawią, że zimowe spacery staną się prawdziwą przyjemnością.

