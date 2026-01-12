Wiosenna rewolucja w Twojej kosmetyczce: odkryj świeżość i blask!

Kluczem do wiosennego looku jest zdrowa i promienna cera. Zacznij od odpowiedniego nawilżenia i bazy, która wyrówna koloryt, ale nie obciąży skóry. Lekkie kremy BB lub CC, ewentualnie rozświetlające podkłady o średnim kryciu, będą idealnym wyborem. Nie zapomnij o korektorze, który zatuszuje niedoskonałości, ale pamiętaj, aby aplikować go oszczędnie. Delikatny róż w kremie lub płynie, zaaplikowany na szczyty kości policzkowych, doda twarzy młodzieńczego rumieńca, imitując naturalny blask po spacerze na świeżym powietrzu. Odcienie brzoskwini, różu czy nawet koralu idealnie wpiszą się w wiosenną paletę.

Oczy to kolejny punkt, w którym wiosna może zagościć w pełni. Zamiast ciężkich kresek i przydymionych powiek, postaw na pastele – delikatne zielenie, błękity, lawendę czy jasne róże. Mogą to być cienie w kremie, które pięknie rozświetlą spojrzenie, lub pudrowe, aplikowane na całą powiekę, aby stworzyć efekt subtelnego woalu koloru. Wewnętrzne kąciki oczu warto rozświetlić jasnym, perłowym cieniem, co optycznie otworzy oko i doda mu blasku. Nie zapominaj o brwiach – naturalnie podkreślone, ale nie przerysowane, stanowią ramę dla całego makijażu. Delikatne podkreślenie ich żelem lub kredką wystarczy, aby nadać im kształt i wyrazistość. Na koniec, kilka warstw tuszu do rzęs, który wydłuży i pogrubi, ale nie sklei rzęs, dopełni wiosenny look oczu.

Usta w wiosennym makijażu również grają ważną rolę, ale w sposób lekki i świeży. Zapomnij o ciężkich, matowych pomadkach. Wiosna to czas na błyszczyki, balsamy koloryzujące lub pomadki o satynowym wykończeniu. Odcienie nude, delikatne róże, brzoskwinie, a nawet transparentne błyszczyki z nutą koloru, idealnie podkreślą naturalne piękno ust. Możesz także odważyć się na nieco bardziej intensywny, ale nadal świeży kolor, np. soczystą czerwień o lekko błyszczącym wykończeniu, która doda charakteru całemu makijażowi, ale nadal będzie wyglądać lekko i nieobciążająco.

Wiosenne nowości od Catrice

W sezonie Wiosna/Lato 2026 Catrice redefiniuje pojęcie luksusu dzięki innowacjom, świadomym wyborom i dążeniu do odnowy. Future Sophistication to inteligentne, intuicyjne formuły o nowoczesnej, minimalistycznej estetyce, zapewniające efekty jak po zabiegach kosmetycznych, ale z subtelnym, eterycznym wykończeniem.

W trendzie Contrasting Delights króluje dobra zabawa – tu odwaga w wyrażaniu siebie jest nieunikniona, a wręcz inspirowana energetycznymi kolorami i nostalgicznymi formułami. Intensywne odcienie, takie jak Electric Fuchsia czy Retro Blue, wprowadzają radość i kreatywność, a żele, pianki i błyszczące wykończenia dają mnóstwo przyjemności. W tym kontekście makijaż to plac zabaw dla Twojej kreatywności, energii i wolnej ekspresji.

W świecie pełnym barwnego chaosu The Quiet Reset wprowadza alternatywny nastrój spokoju, oparty na wellness i dbaniu o siebie. Wyobraź sobie formuły, wzbogacone składnikami pielęgnującymi oraz uniwersalne produkty, które pozwalają celebrować rytuały piękna. To właśnie tutaj harmonia i przemyślany design nabierają prawdziwego znaczenia.

W sercu wszystkiego pozostaje Conscious Beauty. Catrice nieustannie dąży do bardziej odpowiedzialnego piękna – poprzez starannie dobrane składniki, ulepszone materiały i innowacyjne formuły, łączące skuteczność z troską o skórę. Świadome piękno nigdy nie wychodzi z mody

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe

